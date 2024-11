Meloni: schermaglie politiche tra Lega e Forza Italia

PlayStop L'Orizzonte delle Venti di mercoledì 27/11/2024 A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

PlayStop Gli impiegati pubblici fuggono da Milano Seimila dimissioni in un anno e mezzo, tra il 2022 e il 2023 il numero dei dipendenti pubblici, nel milanese, è sceso del 15%: 32 mila posti di lavoro in meno. I dati dell’Inps, elaborati dalla Camera del lavoro e dalla Funzione pubblica della Cgil, raccontano l’impoverimento del pubblico impiego a Milano: migliaia di posti di lavoro in meno, soprattutto nel servizio sanitario e negli enti locali, un calo di quasi un miliardo dei trasferimenti di risorse statali, stipendi troppo bassi per vivere in città. Ne abbiamo parlato con Lucilla Pirovano della Fp Cgil di Milano.

PlayStop L'Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp Nell'intervista di Chawki Senouci a Jack, l'Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp presenta il nuovo album "Ventre Unique". Come riportato sul loro sito ufficiale, la OTPMD è un'orchestra in continua evoluzione, ispirata ai grandi gruppi africani del XX secolo come il Tout Puissant Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou e omaggiante il rivoluzionario artista francese Marcel Duchamp.

PlayStop Le "Poesie al Banco" di Vimercate Oggi a Cult, in onda dal LAB Libri al banco di Vimercate, Ira Rubini ha avuto come ospiti il libraio Andrea Bressa (con un intervento anche di Sara Perego) e il poeta e graphic novelist Davide Passoni, con i quali ha parlato delle iniziative "Poesie al Banco".

PlayStop Jack di mercoledì 27/11/2024 Torniamo a parlare di Dynamic Princing con l'intervista di Niccolò Vecchia a Pierfrancesco Maran, europarlamentare che si sta occupando della vicenda in commissione europea, ascoltiamo l'intervista a Vincent dell'Orchestre Tout Pouissante Marcel Duchamp a cura di Chawki Senouci, parliamo della Gibson che accusa Trump di avergli copiato la chitarra Les Paul

