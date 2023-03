L’ultima follia dell’incredibile Piantedosi

Non c’era bisogno di vedere i parenti dei morti in lacrime fare un sit in davanti alla camera ardente dei loro cari per capire la totale inadeguatezza del ministro Piantedosi.

Non ce n’era bisogno perché dal 27 febbraio Piantedosi ha inanellato una serie di figure una peggiore dell’altra, prima accusando i genitori dei bambini morti di essere degli irresponsabili, poi straparlando che i migranti non devono partire perché l’Italia li andrà a prendere, infine tentando di giustificare in Parlamento la strage di Cutro con una sfilza impressionante e colpevole di bugie e omissioni.

Non c’era bisogno quindi di quanto è successo a Crotone per capire quanto sia fuori posto il Prefetto al Viminale, eppure quello che è accaduto ieri ha dell’incredibile, con il ministro che senza consultare nessuno decide d’imperio di trasferire tutte le salme a Bologna, i camion pronti a trasportare le bare come a Bergamo durante il Covid, i parenti dei morti che si siedono per terra in piazza per protesta gridando e piangendo, qualcuno che forse da Roma avverte Piantedosi che sta facendo l’ennesima cretinata, infine il dietro front, non se ne fa più niente, le salme restano a Crotone poi si vedrà.

Oggi Piantedosi è costretto a tornare sul luogo del delitto, a Cutro, dove – per mettere una pezza mediatica alla strage – Meloni ha deciso di riunire il governo.

Ecco, il ministro avrebbe solo un modo per uscire da quell’edificio giallo con dignità: chiedendo scusa per tutto, ammettendo di non avere le capacità e l’umanità per svolgere il ruolo a cui per caso è stato innalzato, tornando a occuparsi di scartoffie in una prefettura o, meglio, andando direttamente in pensione