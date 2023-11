Live Pop, mercoledì 08 novembre: Peppe Voltarelli in concerto

Otto anni dopo la pubblicazione del fortunato Voltarelli canta Profazio e due anni dopo

Planetario, entrambi lavori premiati con la Targa Tenco come ‘miglior album interprete’,

Peppe Voltarelli torna con un nuovo album di inediti: “La grande corsa verso

Lupionòpolis”, anche questo premiato al recente Premio Tenco (secondo classificato nella

categoria miglior album in dialetto).

Una nuova raccolta di canzoni registrata a New York da Marc Urselli (tre Grammy Award

e collaborazioni conNick Cave e Lou Reed) nello storico EastSide Sound Studios di

Manhattan. Un lavoro prodotto artisticamente e arrangiato dal pianista italiano di base a

Los Angeles Simone Giuliani (al suo attivo produzioni con Bocelli e London Simphony

Orchestra).

Otto canzoni in dialetto calabrese, una in italiano e un valzer strumentale: questi gli

ingredienti di “La grande corsa verso Lupionòpolis”, un lavoro che Voltarelli sta facendo

circolare con un tour battezzato “A casa degli zii”. Stante il fatto che noi di Radio Popolare

siamo da sempre suoi nipoti, Peppe non poteva non fare tappa nell’Auditorium Demetrio

Stratos (dove ci sarà tempo anche per riascoltare vecchi classici dell’artista calabrese). Qui

Peppe troverà una casa in grado di connettere affetti e raccontare emozioni grazie alla

poesia delle parole e della sua musica…

L’ingresso alle serate è gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario

prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it, o telefonando, dal lunedì

al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00.