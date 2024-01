L’eredità di Berlusconi a trent’anni dalla sua discesa in campo

PlayStop Quel che resta del giorno di venerdì 26/01/2024 I fatti più importanti della giornata sottoposti al dibattito degli ascoltatori e delle ascoltatrici.

PlayStop Esteri di venerdì 26/01/2024 1-Israele deve evitare atti di genocidio nella striscia Gaza. Sentenza storica della corte internazionale di giustizia nonostante non abbia accolto la richiesta del Sud Africa di ordinare un cessate il fuoco immediato. I giudici hanno tuttavia elencato una serie di misure a tutela della popolazione civile che il governo Netanyahu è obbligato a rispettare. Inoltre Israele deve garantire la conservazione delle prove del presunto genocidio e deve riferire alla corte entro un mese. 2-Le Guerre dimenticate. A New York presentata la nuova mappa dei conflitti ignorati dai mass media ma che stanno provocando migliaia di vittime e di sfollati. 3- Gran Bretagna. 320mila cittadini europei multati ingiustamente a Londra per aver guidato nella zona Ulez, l’area C della capitale. Secondo il Guardian si tratta di una delle grandi violazioni di dati nella storia dell'Unione europea. 4-I diritti umani secondo Pechino. Dal rapporto dell’Onu sulla situazione in Cina. 5-Marsiglia, 22 anni senza jean Claude Izzo. L’autore della trilogia di Fabio Montale raccontato dal figlio Sebastien Izzo.

PlayStop Marsiglia, 20 anni senza Jean-Claude Izzo Marsiglia, 20 anni senza Jean - Claude Izzo. Lo speciale a cura di Chawki Senouci. ..Il 26 gennaio 2000 moriva Jean - Claude Izzo. ..Interviste a Stefania Nardini, Sebastien Izzo, Luca Crovi, Paola Farinetti. Le canzoni sono citate nella trilogia di Izzo.

PlayStop Considera l’armadillo di venerdì 26/01/2024 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali in onda alle 14.00 che oggi ha ospitato Danilo Selvaggi direttore generale di @Lipu per parlare di Autonomia regionale, di caccia, di Europa

PlayStop L'urlo quando, dopo aver ribadito la nostra fiducia cieca nell'uso dei bastoni nodosi, ci tuffiamo nella poesia beat con la professoressa Roberta che ci racconta di Allen Ginsberg e delle sue droghe. Nella seconda parte è il momento per l'appuntamento settimanale con il Capibaratto, rubrica di scambio e regalia dove è bandito il denaro

PlayStop Cult di venerdì 26/01/2024 Oggia Cult: Liv Ferracchiati sul suo spettacolo "Come tremano le cose riflesse nell'acqua" da "Il gabbiano" di Cechov al Piccolo Teatro Studio Melato; una mostra e un incontro con lo scrittore Roy Chen all'Accademia di Brera per il progetto "La memoria non tace"; Francesco Pala presenta il suo romanzo "L'ultimo viaggio di Lenin" (ed. Neri Pozza); la rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra...

PlayStop 37e2 di venerdì 26/01/2024 Alcuni importanti aggiornamenti sulle liste di attesa e sugli ambulatori di Molteno. Torniamo a parlare delle emergenze a Bergamo, a partire da un altro caso che ci è arrivato. Domenica prossima ci sarà la festa del primo anno di sobrietà di alcune persone che fanno parte degli Alcolisti anonimi. Elena è andata a una delle loro riunioni. Continuiamo a parlare di Disturbi del comportamento alimentare e in particolare di prevenzione, con un progetto dedicato ai bambini di quinta elementare. Torna la nostra rubrica dedicata alla salute e ambiente: oggi parliamo dell'aria di Milano.