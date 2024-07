Le Olimpiadi certe volte sono proprio crudeli

PlayStop All we are saying di martedì 30/07/2024 Puntata #2 Personaggi: Fridtjof Nansen, Jane Addams Musica: Edvard Grieg, George Gershwin Canzoni: Springsteen/Chapman/Sting/Gabriel/N’Dour, Chimes of Freedom; John Baez, Here’s to You; Francesco De Gregori, Generale

PlayStop Cult di martedì 30/07/2024 Oggi Cult Estate lascia spazio all'abbonaggio estivo, con la libraia Sara della libreria BookBank di Piacenza, Fabrizio Gifuni da La valigia dell'attore 2024, la compagnia Generazione Disagio con il nuovo spettacolo "Capitalism*"...

PlayStop Giorni migliori di martedì 30/07/2024 Ogni mattina il racconto di quel che propone l’informazione, i fatti e gli avvenimenti in presa diretta con i nostri inviati, i commenti e gli approfondimenti di esperte, studiosi, commentatrici e personaggi del mondo della politica. Dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10. Una trasmissione di Massimo Alberti e Claudio Jampaglia; senza mai rinunciare alla speranza del domani.

PlayStop Apertura Musicale di martedì 30/07/2024 a cura di Matteo Villaci

PlayStop From Genesis To Revelation di martedì 30/07/2024 From Genesis to Revelation è una trasmissione dedicata al rock-progressive: sebbene sporadicamente attiva già da molti anni, a partire dall’estate del 1999 con il consolidamento del palinsesto e della redazione ha iniziato a trasmettere regolarmente un’ora di rock progressivo alla settimana. La redazione è composta da Renato Scuffietti, collaboratore di lunga data di Radio Popolare con un grande passione per il prog canonico dei megagruppi dei seventies e dalla ondata albionica di newprog (Marillion, Pendragon, Twelfth Night) e da Matthias Scheller, fan del prog sinfonico, della scena italiana e attento osservatore della cosiddetta borderline progressiva (psichedelia, space, gotico). Nata quasi come divertissement la trasmissione in brevissimo tempo è diventato un preciso punto di riferimento, presentando novità, i grandi classici, fanzine, oscuri inediti, intervistando band, case discografiche, recensendo concerti e dedicando piccole ma preziose monografie ai sottogeneri.

PlayStop Kamala Harris consiglia: Charles Mingus - Let My Children Hear Music In un clip che nei giorni scorsi è diventato virale, Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti e con tutta probabilità candidata dei democratici per la Casa Bianca, esce da un negozio di dischi di Washington, e i cronisti che fuori la aspettano le chiedono se vuole far vedere che cosa ha comprato. Lei con tono ironico risponde più o meno: "capite qualcosa di musica?", e poi mostra i vinili che ha acquistato. Il primo è Let My Children Hear Music, album del '72 di Charles Mingus, che Harris mostrandolo definisce "veramente uno dei più grandi performers di sempre". Il secondo album è Everybody Loves The Sunshine di Roy Ayers, l'ultimo infine è Porgy and Bess di Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. Nella puntata di Jazz Anthology di questa sera parliamo dell'interesse di Kamala Harris per il jazz e più in generale per la black music, della sicurezza con cui dichiara i propri gusti musicali (il suo entusiasmo per Mingus non è affatto banale), della sua presenza (prima dell'ascesa alla vicepresidenza Usa) nel board di SFJazz, istituzione del jazz di San Francisco, e ascoltiamo quell'album molto particolare di Mingus che è Let My Children Hear Music. N.B.: nei quattro anni di presidenza Trump il jazz era sparito dalla Casa Bianca.

PlayStop News della notte di lunedì 29/07/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Podi podi di lunedì 29/07/2024 Il racconto, i commenti e i retroscena delle Olimpiadi di Parigi 2024 su Radio Popolare. Dal 26 luglio all'11 agosto 2024 tutti i giorni dalle 19.00 alle 22.30 con Gianmarco Bachi, Luca Gattuso, Marta Zambon e le incursioni di Stefano Vegliani.