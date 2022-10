La sessualità maschile senza tabù, nella graphic novel di Cookie Kalkair

Esiste tutto un filone di romanzi a fumetti che affrontano dei problemi esistenziali, in modo più o meno ironico. “Pene d’amore“, del francese Charles Huteau, alias Cookie Kalkair, può essere in parte considerato uno di questi.

In parte, perché questo libro a colori vivaci, che si fa notare fin dalla copertina, è anche un mix tra un reportage a fumetti e un divertente manuale di educazione sessuale e sentimentale, che smonta tutta una serie di stereotipi sulla sessualità maschile.

La traduzione del titolo tradisce un po’ il doppio senso di quello originale, che giocava con l’idea del tennis da tavolo: gli scambi tra i sette uomini che si incontrano per parlare di orgasmo, masturbazione, orientamento sessuale ma anche di fantasie, ricordano davvero un ping pong verbale. A volte tenero, a volte sarcastico e a volte anche un po’ volgare ma incredibilmente sincero.

La scelta della traduttrice italiana invece, può evocare la difficoltà che hanno ancora oggi gli uomini a esplorare la loro sessualità. “Come molti, scrive lo stesso Kalkair nell’introduzione, ho scoperto la sessualità in modo turbolento. Ero adolescente, non ne sapevo molto, e non ci capivo un bel niente. Quando sono diventato adulto mi sono accorto che quei dubbi non erano stati ancora risolti.”

Per cercare di parlare di sesso senza tabù, senza imbarazzo e senza giudizi, l’illustratore e progettista di videogiochi lancia nel 2016, quando ancora vive in Québec, un blog a fumetti ispirato a delle tavole rotonde mensili organizzate con degli amici tra i 26 e i 43 anni, dai profili disparati. Tutti hanno pratiche e orientamenti sessuali diversi e, soprattutto, sono disposti a mettersi in gioco, e a metterci la faccia, per un progetto inedito e pedagogico.

Trovare le persone giuste non è stato facile perché, nonostante l’interesse, molti suoi amici si vergognavano a parlare pubblicamente della loro intimità.

È anche per combattere questo sentimento di vergogna che il blog è stato poi trasformato in un libro (da leggere a partire dai 16 anni) e oggi è completato da un capitolo che permette di sapere cosa ne è stato, tre anni dopo, dei partecipanti.

Pene d’amore, Cookie Kalkair, 190 pagine a colori, Edizioni Sonda, 18 euro.