La promessa di una casa per gli occupanti della piscina Scarioni

PlayStop Quanto incide il global warming sulla formazione di incendi come quelli di Los Angeles? Si sono indeboliti i venti che hanno ingigantito la portata degli incendi che hanno devastato la California, ma i roghi principali sono ancora fuori controllo. A Los Angeles revocato l’ordine di evacuazione per le Hollywood Hills, anche se l’intera contea resta in allerta rossa: si continueranno a monitorare i venti fino al weekend. La conta dei danni è già cominciata. Migliaia gli edifici distrutti e gli acri di boschi ridotti in cenere; danneggiati anche il sistema fognario e dei trasporti. Al momento sono quasi 180mila gli sfollati e almeno cinque i morti. 20 persone sono state arrestate per aver saccheggiato delle case abbandonate, mentre la sindaca di Los Angeles è travolta dalle polemiche per aver tagliato 17 milioni di fondi destinati ai vigili del fuoco. Quelli ancora in corso sono gli incendi più devastanti della storia della California. Abbiamo chiesto ad Antonello Pasini, climatologo del Cnr, le cause e l’impatto del cambiamento climatico su questi roghi.

PlayStop Esteri di giovedì 09/01/2025 1) Mese dopo mese a Gaza il numero dei morti continua a crescere. Oggi sono più di 46 mila. Alla fame, il freddo e le bombe si aggiunge la mancanza di carburanti che rischia di far chiudere tutti gli ospedali della striscia. (Medici Senza Frontiere) 2) Il Libano ha finalmente un presidente. Dopo due anni di vuoto politico è stato eletto il generale Joseph Aoun, come volevano Stati Uniti e Israele. (Lorenzo Trombetta) 3) Siria un mese dopo. A Damasco oggi si festeggia il primo mese senza Assad, ma la situazione nel nord est del paese è ancora lontana dal pacificarsi. (Serena Tarabini) 4) 5 morti, 180 mila persone evacuate e l’equivalente di 20mila campi da calcio bruciato. Los Angeles continua a lottare contro le fiamme. (Antonello Pasini - CNR) 5) Stati Uniti, le corporation americane si inchinano a Trump. Milioni di dollari versati per partecipare alla cerimonia di insediamento del 20 gennaio. (Roberto Festa) 6) Francia, il 9 gennaio 2015 l’attentato nel supermercato ebraico Hyper Cacher. Dieci anni dopo, l’antisemitismo è ancora d’attualità. (Francesco Giorgini) 7) World Music. Da Capo Verde, Emocionalmente l’ultimo album di Teofilo Chantre. (Marcello Lorrai)

Doppio Click è la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi di attualità legati al mondo di Internet e delle nuove tecnologie.

