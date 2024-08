Il salto in lungo di Mattia Furlani che gli porta il bronzo a Parigi e lo proietta nel futuro

PlayStop Giorni migliori di mercoledì 07/08/2024 Oggi abbiamo parlato della situazione in Medio Oriente con il sociologo Renzo Guolo, del Bangladesh con il giornalista Giuliano Battiston e di un presidio contro i femminici a Bergamo con la giornalista Sara Agostinelli, anche attivista della rete anti-violenza bergamasca. In studio Alessandro Braga

PlayStop Apertura Musicale di mercoledì 07/08/2024 a cura di Barbara Sorrentini. I mestieri dell’alba. Parigi 2024: Mattia Furlani core de mamma. Il team dei rifugiati in gara alle Olimpiadi. “Sapore di mare” 41 anni fa. Al via il Locarno Film Festival. Alessandro Robecchi e Bob Dylan. E le cinesineeeee (nel senso delle scarpe).

PlayStop PoPolaroid di mercoledì 07/08/2024 Ho amato tanto la Polaroid. Vedere stampare sotto i miei occhi la foto è sempre stata una sorpresa divertente ed emozionante. Ho amato anche la bellezza dello spazio bianco intorno all’immagine, che mi permetteva di scrivere la data e dare un titolo alla foto; spesso era ispirato da una canzone. Se ci pensate bene le canzoni, come le fotografie, sono la nostra memoria nel tempo, sono il clic che fa catturare ricordi meravigliosi. A PoPolaroid accompagno la musica con istantanee sonore; sono scatti personali, sociali e soprattutto sentimentali. Con PoPolaroid ascolta e vedrai. Basil Baz

PlayStop Music revolution del 06/08/2024 La musica è rivoluzione. A volte perché è stata usata per manifestare un’idea, altre volte perché ha letteralmente scardinato lo stile di un’epoca per inventarne uno nuovo. Ma anche perché è una forma di resistenza alle tante brutture della vita quotidiana. E’ un guscio, una coperta, un mantello che possiamo indossare per trasformare la realtà in un attimo di straordinaria bellezza. Massimo Bonelli ha lavorato per oltre 30 anni in discografia. Prima in EMI e poi in Sony Music, della quale è stato Direttore Generale, prima di abbandonare il “business” e tornare ad ascoltare la musica che gli piaceva. A cura di Massimo Bonelli Regia - casalinga - di Ivana Masiero

PlayStop News della notte di martedì 06/08/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Podi podi di martedì 06/08/2024 Il racconto, i commenti e i retroscena delle Olimpiadi di Parigi 2024 su Radio Popolare. Dal 26 luglio all'11 agosto 2024 tutti i giorni dalle 19.00 alle 22.30 con Gianmarco Bachi, Luca Gattuso, Marta Zambon e le incursioni di Stefano Vegliani.

PlayStop Popsera di martedì 06/08/2024 Popsera è lo spazio che dedicheremo all’informazione dalla prima serata per tutta l’estate e nel periodo festivo di fine anno. Si comincia alle 18.00 con le notizie nazionali e internazionali, per poi dare la linea alle 19.30 al giornale radio. Popsera riprende con il Microfono aperto, per concludersi alle 20.30. Ogni settimana in onda un giornalista della nostra redazione.

PlayStop Poveri ma belli di martedì 06/08/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza