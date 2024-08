Il punto sugli sport di squadra alle Olimpiadi

Le Olimpiadi si avviano alla conclusione. Si chiude domenica. Ieri l’Italia ha decisamente mosso il medagliere con un oro, Tita e Banti nella vela, tutto sommato atteso vista la forza della coppia italiana, campionessa olimpica e mondiale in carica. Sono arrivati anche un argento con Casadei e Tacchini nella canoa canadese maschile 500 metri e un bronzo nel nuoto di fondo femminile con Ginevra Taddeucci che alla vigilia nessuno aveva preventivato. E’ l’alea delle Olimpiadi dove medaglie quasi certe sfumano ma contemporaneamente le sorprese allietano le giornate di gare.

Mancano due giorni e mezzo alla conclusione e possiamo fare il punto sugli sport di squadra. Nella pallavolo femminile ieri sera l’Italia ha spazzato via la Turchia (3-0) e se la vedrà domenica con gli Stati Uniti per l’oro. Stesso incontro, Italia-Stati Uniti, per assegnare il bronzo maschile mentre la finale per l’oro sarà Francia-Polonia.

Nel basket maschile il dream team USA se la vedrà con la Francia per l’oro mentre nella pallacanestro femminile siamo ancora alle semifinali che saranno Stati Uniti-Australia e Francia-Belgio.

Assegnato ieri il titolo dell’hockey su prato maschile che è andato all’Olanda ai rigori contro la Germania. Per il femminile la medaglia d’oro uscirà dal confronto fra Olanda e Cina.

La pallamano femminile vede in finale Norvegia e Francia mentre quella maschile è alle semifinali, che si giocheranno oggi e che saranno Germania-Spagna e Slovenia-Danimarca.

La pallanuoto femminile vede in finale Australia e Spagna mentre la maschile avrà oggi le semifinali Serbia-Stati Uniti e Ungheria-Croazia.

Chiusura con il calcio in cui il Marocco ha vinto il bronzo maschile battendo ieri l’Egitto 6-0 mentre la finale per l’oro sarà Francia-Spagna. Nel femminile Spagna-Germania per il bronzo e Brasile-Stati Uniti per l’oro. Medagliere con in testa gli Stati Uniti che oggi hanno superato le 100 medaglie complessive davanti a Cina e Australia. Italia nona sorpassata oggi dall’Olanda.