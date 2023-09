Il Milan vuol costruire un parcheggio da 15mila posti nel Parco Sud

Un parcheggio da 15.000 posti nel Parco Sud. E’ questa una delle necessità della proposta del Milan per lo stadio a San Donato Milanese. Al di là delle immagini elaborate elettronicamente la realtà è un bel consumo di suolo, anche al di fuori dell’area indicata finora, dove sarebbe dovuto sorgere un palazzetto dello sport da 15.000 persone. Sul progetto della società rossonera la Regione Lombardia è pronta a sostenere il Comune di San Donato Milanese, dovranno essere modificati i piani di governo del territorio comunale, di coordinamento territoriale del Parco Sud.

E’ un altro degli elementi che si aggiunge al pessimo quadro della vicenda San Siro.

Nei giorni scorsi era stato presentato il piano di nuovo quartiere residenziale sull’adiacente ex Trotto nel fondo immobiliare globale Hines, con sede in Texas a Houston.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha iniziato a fare pressioni con dichiarazione pubbliche affinché il vincolo della Sopraintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggistica sia superato. Ufficialmente non ne ha parlato con il Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini nell’incontro a Roma sulle nuove metropolitane e tram per Milano e dintorni.

In questa lunga vicenda con strategie cambiate varie volte dalle società sono possibili vari scenari.

Per Milano non avere più una o due società di calcio significa perdere una parte considerevole dell’industria calcio, che in città ha una sua consistenza, non a caso Milan e Inter hanno proprietà fondi di investimento internazionali. Un settore in crescita, benché il sistema italiano sia da anni fortemente indebitato, oltre a non riuscire a tenere il passo di altri paesi europei, come dimostrano anche i risultati nelle competizioni internazionali.

Il rischio che lo stadio Meazza rimanga vuoto, o meno utilizzato, quindi con minori introiti e diventi una spesa per Palazzo Marino è serio. Come per altro è superato l’assetto attuale del piazzale attorno, un grande vuoto asfaltato, con lo spazio dell’ex Palazzetto dello Sport diventato parcheggio per i pullman dei tifosi e un parte ancora recintata.

Il piano del Milan per San Donato è molto diverso, anche per redditività, rispetto alle elaborazioni digitali presentati in passato da Inter e Milan per il nuovo Meazza.

Anche quello che l’Inter potrà fare sull’area di Rozzano ha le stesse criticità di San Donato. Sala proverà a ripartire da questo, ma serve responsabilità della società di calcio e dalle loro proprietà. Gli ostacoli e i contrari alla precedente operazione immobiliare continueranno a vigilare.

Foto | Parco Sud, San Donato