Il fascino della finale dei 100 metri piani alle Olimpiadi

PlayStop Poveri ma belli di lunedì 05/08/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Alice D’Amato, medaglia d’oro alla trave a Parigi 2024: l'intervista a Radio Popolare L'Italia della ginnastica artistica ha fatto la storia alle Olimpiadi di Parigi 2024. La giovane Alice D’Amato ha conquistato la medaglia d’oro alla trave con 14.366. In occasione di questo traguardo vi riproponiamo la sua intervista realizzata da Davide Facchini e Luca Gattuso nella puntata di Muoviti Muoviti del 29 gennaio 2024.

PlayStop Traditi dalla fretta di lunedì 05/08/2024 Traditi dalla fretta nasce alla fine degli anni '80 come una trasmissione per contenere, nel clima rilassato della domenica, alcuni dei pezzi andati in onda nel corso della settimana. All'ingresso della radio c'era una scatola nella quale gli altri redattori lasciavano le cassette che ritenevano buone da far riascoltare, i direttori talvolta i messaggi con le priorità, regolarmente gli ordini venivano ignorati. Generalmente la trasmissione non aveva una scaletta preparata, ma veniva costruita al momento rovistando tra le cose a disposizione. Ed è con questo spirito che 40 anni dopo “Traditi dalla fretta“ fa il suo ritorno per far riascoltare, nel clima rilassato di agosto, alcuni dei pezzi andati in onda durante il palinsesto 2023-2024. Come allora non ci sarà un riassunto sistematico e neppure una replica delle eccellenze, ma semplicemente l'alternarsi di differenti passi che ripercorressero il passato prossimo della vita della radio. Condotto in diretta da Chawki Senouci.

PlayStop Conduzione musicale di lunedì 05/08/2024 delle 14:00 a cura di Monica Paes

PlayStop FEDERICA MANZON - ALMA FEDERICA MANZON - ALMA - presentato da Barbara Sorrentini

PlayStop All we are saying di lunedì 05/08/2024 Puntata #6 Personaggi: Denis Mukwege, Nadia Murad Musica: Canti tradizionali congolesi, Hossein Alizadeh Canzoni: Lady Gaga, ‘Til It Happens to You; Ani di Franco, Self Evident; Tracy Chapman, Behind the Wall

PlayStop La Scatola Magica di lunedì 05/08/2024 Prima puntata della trasmissione che in agosto dalle 10.00 alle 11.30 con il contributo degli ascoltatori riempie il suo scrigno di musica, parole, emozioni e ragionamenti da custodire e condividere. Tra le tante cose abbiamo parlato con Ermanno Giudici di @il patto tradito di fake news e come difenderci.

PlayStop Giorni migliori di lunedì 05/08/2024 A cura di Mattia Guastafierro. Il Medio Oriente sull'orlo della guerra regionale - con Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio iriente, e Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore. La destra revisionista sulle stragi neofasciste - con Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna. Le Borse a picco tra i timori di una recessione e la bolla dell'AI - con Andrea Di Stefano. Le violenze in Gran Bretagna contro i migranti fomentate dagli estremisti di destra - con Edoardo Bressanelli, professore di scienza politica alla Scuola Superiore Sant'anna, e Guido Caldiron, giornalista de Il Manifesto.