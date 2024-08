Il cinese Pan sbriciola il record del mondo dei 100 stile libero di nuoto

La notizia del giorno, che non è la conquista di una medaglia o la semplice, si fa per dire, vittoria in una delle competizioni Olimpiche, arriva in chiusura del programma del nuoto.

Alle 22.40 va in scena la regina delle gare: i 100 stile libero. E si assiste ad uno spettacolo, tutto sommato, imbarazzante. Un po’ come quelli che dava Usain Bolt nei 100 o nei 200 piani in atletica alle Olimpiadi e ai Mondiali. In cui non solo vinceva ma quasi umiliava gli avversari.

E la stessa cosa l’ha fatta Zhanle Pan, diciannovenne cinese, che non solo ha rifilato 1 secondo al resto della compagnia e ha vinto l’oro nei 100 stile libero ma ha anche sbriciolato il record del mondo abbassando di 4 decimi, un’enormità, quel record che già gli apparteneva portandolo a 46” e 40 centesimi.

In questo modo Pan ha permesso alla Cina di chiudere la giornata in testa al medagliere con 9 ori, 7 argenti e 3 bronzi davanti a Francia e Giappone. L’Italia resta ottava con 3 ori, 6 argenti e 4 bronzi.

Ieri sono arrivati altri due argenti. Il primo nel canottaggio con il 4 di coppia di Chiumento, Rambaldi, Panizza e Gentili che ha ceduto solo all’Olanda in finale.

Il secondo argento arriva da Silvana Stanco nella Trap femminile. Lei non era la favorita nel team italiano. Il ruolo spettava all’olimpionica di Londra Jessica Rossi che, però, non si è qualificata per la finale. E, a quel punto, è uscita la precisione della Stanco che ha ceduto solo alla guatemalteca Adriano Ruano Oliva che ha regalato così la prima medaglia d’oro della storia al Guatemala.

