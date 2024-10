Il campo largo non esiste più, la sentenza di Giuseppe Conte

PlayStop PoPolaroid di mercoledì 02/10/2024 Basil Baz evoca il suo amore per la Polaroid, per la bellezza dello spazio bianco intorno all’immagine, che gli permetteva di scrivere la data e dare un titolo alla foto; spesso era ispirato da una canzone. Come le fotografie, le canzoni sono memorie nel tempo, e in PoPolaroid accompagno la musica con istantanee sonore; scatti personali, sociali e soprattutto sentimentali.

PlayStop Avenida Brasil di martedì 01/10/2024 La trasmissione di musica brasiliana di Radio Popolare in onda dal 1995! Da nord a sud, da est ad ovest e anche quella prodotta in giro per il mondo: il Brasile musicale di ieri, di oggi e qualche volta di domani... Ogni martedì dalle 23.00 alle 24.00, a cura di Monica Paes. Potrete anche, come sempre, scaricare i podcast e sentirla quando e quante volte volete... https://www.facebook.com/groups/avenidabrasil.radio/ https://www.facebook.com/avenidabrasil.radio/

PlayStop News della notte di martedì 01/10/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Delorean di martedì 01/10/2024 Una macchina del tempo musicale, per andare ogni puntata all’esplorazione di un diverso frammento di storia musicale, che è già storia o che ancora lo sta diventando. Dalla new wave al dreampop, dal prog-rock all’R&B contemporaneo, tra ispirazioni passate e prospettive future, ricostruzioni volutamente parziali per non pensare più alla musica in compartimenti stagni. Ogni mercoledì alle 23:00, a cura di Luca Santoro. IG: @lucaa.santoro

PlayStop Tutti in classe di martedì 01/10/2024 a cura di Alex Corlazzoli e Lara Pipitone

PlayStop L'Orizzonte delle Venti di martedì 01/10/2024 A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

PlayStop L'attacco missilistico iraniano su Israele Come annunciato dall'intelligence statunitense, l'Iran ha scatenato la sua rappresaglia in seguito all'uccisione del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah. Abbiamo raggiunto Guido Olimpio per un'analisi della situazione in diretta.

PlayStop Esteri di martedì 01/10/2024 Il giro del mondo in 24 ore. Ideato da Chawki Senouci e in onda dal 6 ottobre 2003, è un magazine domenicale di un'ora (11.30-12.30). Ogni settimana, Chawki Senouci e Martina Stefanoni selezionano e raccontano fatti interessanti attraverso rubriche, reportage, interviste e approfondimenti. Il programma combina notizie principali, brevi telegrafici ("intrusi") e stacchi musicali, offrendo una panoramica variegata e coinvolgente degli eventi globali.

PlayStop Poveri ma belli di martedì 01/10/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Doppio Click di martedì 01/10/2024 La disputa sui diritti delle canzoni tra YouTube e SESAC, le dimissioni in serie da OpenAI, la chatbot contro le truffe, gli strali di Trump contro Apple per la crittografia degli iPhone e lo strano caso di Poste Italiane che vogliono abbandonare il sistema postale. A cura di Marco Schiaffino.

PlayStop 30x30 - R.E.M. Francesco Locane celebra il 1994 in musica, anno in cui sono usciti dei veri capolavori e album che hanno fatto la storia della musica. Lunedì 30 settembre abbiamo festeggiato Monster, il nono album in studio dei R.E.M., pubblicato il 27 settembre 1994

PlayStop Vieni con me di martedì 01/10/2024 Vieni con me! è un’ora in cui prendere appunti tra condivisione di curiosità, interviste, e il gran ritorno di PASSATEL, ma in forma rinnovata!! Sarà infatti partendo dalla storia che ci raccontano gli oggetti più curiosi che arriveremo a scoprire eventi, iniziative od occasioni a tema. Eh sì, perché poi..ci si incontra pure, altrimenti che gusto c’è? Okay ma dove, quando e poi …con chi!?! Semplice, tu Vieni con me! Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30, in onda su Radio Popolare. Per postare annunci clicca qui Passatel - Radio Popolare (link - https://www.facebook.com/groups/passatel) Vuoi segnalare un evento, un’iniziativa, un oggetto particolare o proporti come espert* (design, modernariato o una nicchia specifica di cui sai proprio tutto!!) scrivi a vieniconme@radiopopolare.it Conduzione, Giulia Strippoli Redazione, Giulia Strippoli e Claudio Agostoni

PlayStop Playground di martedì 01/10/2024 30 anni di Protection di Massive Attack, 20 anni di Antics degli Iterpol e benvenuto Ottobre. A cura di Elisa Graci.

PlayStop Guido Alfani alla prima edizione del Festival dell'Economia Critica Venerdì 4 ottobre alle 11:00, nella sala polifunzionale della Fondazione Feltrinelli, Guido Alfani terrà un incontro intitolato "Capitalismo e diseguaglianze". L'evento fa parte della prima edizione del Festival dell'Economia Critica, che si terrà il 4 e 5 ottobre, con Radio Popolare come media partner. A Cult, intervistato da Ira Rubini, Guido Alfani ha presentato il suo libro "Come dèi tra gli uomini. La storia dei ricchi in Occidente".