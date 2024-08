Come sono andate queste Olimpiadi di Parigi 2024?

PlayStop Poveri ma belli di lunedì 12/08/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Traditi dalla fretta di lunedì 12/08/2024 Traditi dalla fretta nasce alla fine degli anni '80 come una trasmissione per contenere, nel clima rilassato della domenica, alcuni dei pezzi andati in onda nel corso della settimana. All'ingresso della radio c'era una scatola nella quale gli altri redattori lasciavano le cassette che ritenevano buone da far riascoltare, i direttori talvolta i messaggi con le priorità, regolarmente gli ordini venivano ignorati. Generalmente la trasmissione non aveva una scaletta preparata, ma veniva costruita al momento rovistando tra le cose a disposizione. Ed è con questo spirito che 40 anni dopo “Traditi dalla fretta“ fa il suo ritorno per far riascoltare, nel clima rilassato di agosto, alcuni dei pezzi andati in onda durante il palinsesto 2023-2024. Come allora non ci sarà un riassunto sistematico e neppure una replica delle eccellenze, ma semplicemente l'alternarsi di differenti passi che ripercorressero il passato prossimo della vita della radio. Condotto in diretta da Chawki Senouci.

PlayStop Conduzione musicale di lunedì 12/08/2024 delle 14:31 Un viaggio musicale sempre diverso insieme ai nostri tanti bravissimi deejay: nei giorni festivi, qua e là, ogni volta che serve!

PlayStop SILVIA MAZZUCCHELLI - SGUARDI PENETRANTI E OBLIQUI SILVIA MAZZUCCHELLI - SGUARDI PENETRANTI E OBLIQUI - presentato da Tiziana Ricci

PlayStop Un posto al soul - La genesi - Prima puntata Per capire cos'è stato il sound della Motown, in questa prima puntata parliamo della città in cui è nato perchè c'è stata una stretta relazione tra questa musica e il suo luogo di nascita: Detroit. Motown è l'abbreviazione sincopata di Motor e Town, la città dei motori. La Torino degli States, con la sola differenza che Detroit non ha la sua Juventus (e se questo sia un bene lo lascio al vostro giudizio...). A Detroit avevano i loro stabilimenti la General Motors, la Chrysler e la Ford. E proprio in quest'ultima fabbrica aveva lavorato come operaio Berry Gordy, il fondatore della Motown: l'etichetta del "sound of young american"... Un'etichetta che piacque anche ai bianchi, anche se era nata pensando agli afroamericani. Quest'ultimi amavano il soul, Berry Gordy i dollari...

PlayStop La Scatola Magica di lunedì 12/08/2024 La nuova settimana de La scatola magica si apre ancora seguendo la difesa del boschetto di via Curtatone a Gallarate, ma anche di evocazioni da vecchie trasmissioni della radio, di Italo Calvino e della musica proposta da ascoltatrici e ascoltatori

PlayStop Giorni migliori di lunedì 12/08/2024 a cura di Alessandro Braga. Oggi abbiamo parlato dell’avanzata dell’esercito ucraino in territorio russo con Gianpaolo Scarante, che insegna teoria e tecnica della negoziazione internazionale all’Università di Padova. Dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema con Lorenzo Guadagnucci e col sindaco di Stazzema Maurizio Verona. Infine della chiusura delle olimpiadi con Luca Gattuso.