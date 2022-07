Cologno Monzese, la giunta non approva il bilancio: comune commissariato

Nuovo reggente salviniano della Lega a Cologno Monzese dopo il commissariamento prefettizio del Comune del Nord Milano guidato da Angelo Rocchi del Carroccio. A ventidue mesi dalla rielezione del sindaco al primo turno, le lotte di potere del centrodestra non hanno permesso l’approvazione del bilancio per nove volte. La Lega ha nominato reggente della sezione di Cologno Monzese il deputato salviniano Igor Iezzi. Ha preso il posto di Dania Perego, a sua volta vicina al segretario del Carroccio, che era anche assessora all’educazione della giunta appena decaduta, ed è stata vicesindaca per i primi mesi del mandato amministrativo.

Proprio la ex segretaria del Carroccio era al centro della disputa di potere tra Lega da una parte, e Fratelli d’Italia e Lista civica del sindaco Angelo Rocchi dall’altra. Cologno Monzese è stato il primo comune della ex cintura rossa del Nord Milano a passare alla Lega, nel 2015, e il primo a essere riconfermato al primo turno con il 58% nel settembre del 2020. Un feudo del carroccio salviniano che vede protagonista il consigliere regionale Riccardo Pase, che è anche marito dell’appena commissariata Dania Perego. Il commissariamento prefettizio a meno di metà del secondo mandato permette ad Angelo Rocchi di ripresentarsi tra un anno, in coincidenza con le politiche e le regionali, anche se la Perego campionessa di preferenze due anni fa aveva ambizione da prima cittadina. Per la Lega salviniana la fine della giunta di Cologno Monzese per le liti con Fratelli d’Italia è un ulteriore ostacolo anche verso le regionali del prossimo anno. La ricandidatura del presidente uscente Attilio Fontana del Carroccio è sempre più indebolita dalla concorrenza del partito di Giorgia Meloni, ma anche dalla posizione attendista di Forza Italia.

L’annunciata disponibilità alla candidatura dalla vicepresidente della giunta Letizia Moratti ha provocato una serie di annunci della Lega e del leader Matteo Salvini a favore della conferma di Fontana. Gli alleati hanno continuato a prendere tempo e a logorare il Carroccio, anche per il commissariamento del Comune di Cologno Monzese, forse una coincidenza, ma non una banalità, non a caso il leader del Carroccio come reggente ha messo il super fidato Igor Iezzi.