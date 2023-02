Ci sono le elezioni in Lombardia e Lazio, ecco come si vota

In Lombardia e Lazio domenica 12 e lunedì 13 febbraio si voterà per le elezioni regionali. I seggi saranno aperti dalle 7.00 alle 23.00 di domenica e dalle 7.00 alle 15.00 di lunedì. La scheda che riceveranno gli elettori è di colore verde ed è divisa in riquadri che contengono il nome del candidato alla presidenza della regione e il simbolo della lista, o delle liste, che lo sorreggono.

Se si mette la croce sul nome del candidato Presidente il voto vale solo per lui e non viene attribuito a nessuna della liste collegate. Se si mette la croce sul simbolo o su uno dei simboli dei partiti il voto va sia al Presidente che alla lista scelta.

Si possono anche dare una o due preferenze nelle righe poste alla destra dei simboli delle liste indicando il cognome di un candidato alla carica di consigliere. Nel caso in cui si esprimano due preferenze è necessario che siano di sesso diverso.

Nelle elezioni regionali è possibile fare il cosiddetto voto disgiunto. E’, cioè, possibile votare un candidato alla carica di Presidente e contemporaneamente una lista che non lo sostiene. In questo caso perciò è necessario fare due croci. Uno sul nome del candidato Presidente e una sul simbolo della lista. Ricordiamo che per votare sarà necessario presentarsi al seggio muniti documento d’identità e della tessera elettorale.

Chi avesse perso la Tessera o esaurito gli spazi potrà ritirare un duplicato presentandosi con un documento d’identità presso l’ufficio elettorale del proprio comune che saranno aperti nelle stesse ore di apertura dei seggi quindi dalle 7.00 alle 23.00 di domenica e dalle 7.00 alle 15.00 di lunedì. A Milano sarà possibile ottenere la copia della tessera elettorale anche negli uffici decentrati dell’anagrafe che saranno aperti sabato e domenica dalle 8.30 alle 17.00.

Foto | Ansa