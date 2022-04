Banca Popolare di Sondrio, da cooperativa a S.p.A.

Il 30 aprile ci sarà il primo consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio società per azioni, nello scorso fine settimana il Credito Valtellinese è diventato formalmente Credit Agricole.

È un’altra settimana che cambierà le banche in provincia di Sondrio. Si è infatti chiusa ufficialmente la storia del Credito Valtellinese, assorbito dal francese Credit Agricole, divenuto negli ultimi dieci anni uno dei maggiori gruppi bancari anche in Italia. L’operazione finanziaria era già avvenuta, ma durante il ponte della Festa della Liberazione del Fascismo il cambio di insegna è divenuto operativo.

Un richiamo Creval rimarrà sulle scritte fuori dalle filiali, per ricordare una storia iniziata nel 1908 come Banca Piccolo Credito Valtellinese.

Sabato ci sarà la prima assemblea della Banca Popolare di Sondrio Società per azioni, una trasformazione da cooperativa a società per azioni non voluta dall’istituto di credito, che ha ricorso fino alla corte costituzionale contro la legge di riforma, ma ha perso. L’effetto della trasformazione è che gli azionisti più grandi possano prendere il controllo e magari far confluirla in altri istituti. La

Popolare di Sondrio è molto appetibile per la propria solidità e per i mercati in cui è presente, Valtellina e Valchiavenna, in primis, ma tutta la Lombardia, compresa Milano e il resto del Nord Italia. Tra i pretendenti anche Bper, che ha acquistato oltre il 9% dei titoli ed è il maggiore azionista. Negli ultimi anni la banca è diventata uno dei maggiori gruppi italiani, è controllata con il venti per cento dall’assicurazione Unipol.

Per cercare di mantenere l’aspetto locale è stata costituita l’associazione dei piccoli azionisti della Popolare di Sondrio. Per il nuovo consiglio di amministrazione si presentano due liste, una espressione dell’attuale gruppo dirigente valtellinese, l’altra di personalità del mondo economico finanziario. Sono numerosi gli investitori anche internazionali presenti nell’azionariato. Con questo primo voto di potrà iniziare a capire come evolverà la storia della banca, fondata nel 1871. Le altre banche popolari sono state incorporate da altri istituti.