Oro, argento e bronzo dalla quarta giornata di gare alle Olimpiadi

All we are saying di mercoledì 31/07/2024 Puntata #3 Personaggi: Carl Von Ossietzky, Georges Pire Musica: Johannes Brahms, César Franck Canzoni: Bob Marley & the Wailers, Buffalo Soldier; REM, Orange Crush; Bob Dylan, Masters of War

PoPolaroid di mercoledì 31/07/2024 È la primavera del 1983, siamo negli Stati Uniti, precisamente all'Institute for the Humanities dell’Università di New York. Italo Calvino sta tenendo una delle sue numerose conferenze. Parla dei cinque sensi, di quanto siano importanti. Così importanti da voler scrivere un libro sopra: «Un libro che sto scrivendo parla dei cinque sensi, per dimostrare che l’uomo contemporaneo ne ha perso l’uso. Il mio problema scrivendo questo libro è che il mio olfatto non è molto sviluppato, manco di attenzione uditiva, non sono un buongustaio, la mia sensibilità tattile è approssimativa, e sono miope». Il libro di cui sta parlando rimarrà un’opera incompiuta, pubblicata postuma da Garzanti, nel maggio del 1986, con il titolo Sotto il sole giaguaro. Le istantanee e le canzoni di questa PoPolaroid saranno scaturite da questo libro. E come sempre alla fine cì sarà il 5° episodio de La Stanza Dello Scirocco radiodramma stromboliano. Playlist: Messico e Nuvole, Paolo Conte - Sapori Di Civiltà, Mina - Vento Nel Vento, Lucio Battisti - Invito Al Viaggio, Franco Battiato - Per Due Come Noi, Brunori Sas - Sotto Le Stelle Del Messico, Francesco De Gregori - Stranizza D'Amuri, Rita Botto.