Cinema. A Venezia Clooney attacca Trump

Come sempre George Clooney non le ha mandate a dire e a margine della cerimonia del Leone d’Oro alla Carriera, senza aver bisogno di nominarlo ha criticato Trump. Dalla negazione del cambiamento climatico, alla democrazia degenerata con persone non qualificate, incapaci e crudeli, alla manipolazione delle notizie attraverso l’intelligenza artificiale. Solidarizzando con il collega Mark Ruffalo, accusato di antisemitismo per il sostegno a Gaza, Clooney si è espresso sullo stato di crisi dell’informazione e della stampa. Ricordando “Good Night, and Good Luck”, il suo film del 2005 che a Venezia vinse due premi, si è detto preoccupato per il controllo dei giornali e tv da parte dei più ricchi del mondo. Il tema della stampa è anche quello di “Ink”, il film d’apertura diretto da Danny Boyle, il regista di “Trainspotting”. Ambientato nell’ Inghilterra di fine anni ‘60, quando Rupert Murdoch fa nascere il tabloid The Sun affidandone la direzione a Larry Lamb, giornalista spregiudicato che in vent’anni riuscì a portare il quotidiano alle stelle, perdendo di vista ogni norma deontologica. Un film che parla di oggi e dell’implosione dei media. Tema che con modalità differenti si ritrova nel ritratto di Gerda Taro, fotoreporter di guerra nel film “La ragazza con la Leica” di Alina Marazzi.

Venezia 83 apre con il Leone alla Carriera a George Clooney

A poche ore dall’inizio della Cerimonia d’Apertura con la consegna del Leone alla Carriera a George Clooney, ci si chiede ancora perché nel concorso più importante ci sia un solo film diretto da una donna, la regista danese May el-Toukhy. È un problema a cui si assiste ogni anno, ma in questa ottantatreesima edizione sembra che a fare il cinema ci siano soltanto gli uomini. E se lo fai notare risulti troppo woke. In gara per i Leoni ci sono comunque nomi importanti: Stephan Brizé, Marco Bechis, Nanni Moretti, Werner Herzog, Ali Asgari, Danny Boyle, Edoardo De Angelis. Fuori concorso, Gianni Amelio con “Nessun dolore” racconta una storia di immigrazione in Italia e Mario Martone segue un nonno (Toni Servillo) e il nipote, in un interno napoletano. La regista Alina Marazzi è in un altro concorso, Orizzonti e in quello delle Giornate degli Autori ci sono Roberta Torre e Francesca Archibugi con un ritratto di Carla Lonzi, figura storica del femminismo italiano. Come l’anno scorso sarà presente il collettivo Venice4Palestine che ha lanciato un nuovo appello per fermare gli accordi con le istituzioni legate al governo israeliano. Vedremo nei prossimi gironi se ci riuscirà.