Calabresi verso la candidatura a sindaco di Milano: lascia Chora e Will. Ma resta il nodo delle primarie

Il passo era atteso, anche per sgombrare il campo da possibili conflitti d’interesse. Mario Calabresi ha annunciato le dimissioni dalla direzione editoriale di Chora Media (la società di podcast che aveva co-fondato sei anni fa) e dalla presidenza del CdA di Be Water Content, il gruppo che comprende Chora Media e Will Media. “Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova” ha scritto Calabresi sulle sue pagine social. La strada nuova è la candidatura a sindaco di Milano. Di lui come possibile candidato nel centrosinistra si parla da oltre un anno. Lui si era detto interessato poco più di un mese fa alla festa dell’Unità di Vizzolo Predabissi: “Alla tanta gente che me lo chiede per strada, io rispondo che sì, io ci penso. Ci sto pensando e mi piacerebbe fare la mia parte per Milano” rispose Calabresi alla domanda di una giornalista. “Sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso e se potrò fare la mia parte”. Il percorso è legato alle primarie, ancora incerte. Il destino delle primarie milanesi è legato a quelle nazionali e ci vorrà tempo per una decisione finale. Probabilmente lo sapremo non prima della fine di settembre. La direzione milanese del Pd ha votato nei mesi scorsi per farle, ma la coalizione non si è ancora riunita per ufficializzarle. La mossa di Calabresi serve a fare pressione sul Pd e in particolare sulla segretaria Elly Schlein, fino ad oggi silente su Milano. Sarà assente anche dalla festa dell’Unità. Se esulta Azione che vorrebbe Calabresi candidato senza primarie, il nome del giornalista è divisivo a sinistra, dove Avs e Rifondazione chiedono un candidato politico. Il profilo è quello di Pierfrancesco Majorino, che però non ha ancora ufficializzato la sua candidatura alle primarie. I sondaggi fatti in questi mesi lo danno sempre davanti a tutti, ma oggi il capogruppo dem non commenta, forse in attesa di sviluppi da Roma.