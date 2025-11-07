Manovra, sciopero Cgil. Meloni irride il sindacato: “Ancora venerdì…”

Dopo le bocciature di Bankitalia, Istat e altri enti indipendenti, oggi l’annuncio dello sciopero generale della Cgil contro la manovra economica del governo. L’annuncio è arrivato questa mattina dall’assemblea generale del sindacato, a Firenze.

Giorgia Meloni – e subito dopo Matteo Salvini – non hanno perso tempo e sono tornati a sbeffeggiare il sindacato di Landini: “Dodici dicembre? Chissà che giorno è…”, si è chiesta la Presidente del Consiglio con sarcasmo, rilanciando la polemica del “weekend lungo”, lo “sciopero sempre il venerdì”. Esattamente come aveva fatto dopo lo sciopero del 3 ottobre per Gaza. Così risponde ai nostri microfoni Pino Gesmundo, segretario confederale Cgil:

Contro la manovra – lo ricordiamo – scioperano anche i sindacati di base: lo sciopero generale è il 28 novembre. Istat e Bankitalia ieri nelle audizioni in Parlamento hanno certificato che il taglio dell’Irpef premia i redditi più alti: la metà del taglio delle tasse favorirà solo l’8% dei contribuenti. E i 2/5 dei più ricchi prenderanno l’85% del totale. E poi nella manovra di Meloni e Giorgetti ci sono i tagli ai comuni e la sanità pubblica sotto finanziata. Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia Romagna: