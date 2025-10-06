Approfondimenti

La manovra che odia i poveri: 10 miliardi di tagli, 3 in meno al fondo per la povertà

| di Massimo Alberti
Giorgetti, manovra economica

Inizia formalmente con le prime audizioni in parlamento il percorso della manovra economica. Mercoledì previsto un vertice di maggioranza con il ministro dell’Economia Giorgetti e la presidente del Consiglio Meloni. I primi dettagli sono di una manovra nel nome dell’austerità, con pesanti tagli alla spesa sociale.La retromarcia forse più clamorosa potrebbe arrivare sulle pensioni: la sterilizzazione dell’aumento di tre mesi dell’età pensionabile non riguarderà tutti, ma solo chi ha già compiuto 64 anni nel 2027. E’ uno dei tanti provvedimenti al risparmio di una legge di bilancio che va oltre le già restrittive richieste dell’Unione Europea. Il governo punta a stare sotto il 3% del deficit, per uscire dalla procedura di infrazione europea, e avere mani più libere nella manovra pre-elettorale l’anno prossimo. Per farlo sfrutta il buon andamento delle entrate dovuta al drenaggio fiscale di lavoratori dipendenti e pensionati, che hanno pagato più tasse per le conseguenze del taglio del cuneo fiscale. Potrebbe essere riequilibrato da un taglio della seconda aliquota irpef, ma ancora non sono chiari i conti. Il vertice di maggioranza servirà a chiarire questo ed altri punti, come il regalo agli evasori con l’ennesima rottamazione delle cartelle, e il contributo delle banche prolungando il prestito attraverso il posticipo di imposte. Prorogato anche il sussidio alle imprese dell’ires premiale. Detto delle banche, il finanziamento arriverà per il 60% da nuovi tagli. Già nella precedente manovra hanno colpito con durezza sanità, istruzione, ricerca, trasporti, andando ad incidere sull’efficienza dei servizi pubblici. Quest’anno si replica. 10 dei 16 miliardi arriveranno da tagli alla spesa pubblica. Le sole risorse per il contrasto alla povertà saranno tagliate di oltre 3 miliardi, rilevano le opposizioni leggendo il documento di programmazione economica. E c’è ancora da capire l’impatto della crescita della spesa militare.

  • Autore articolo
    Massimo Alberti
ARTICOLI CORRELATITutti gli articoli
POTREBBE PIACERTI ANCHETutte le trasmissioni
  • Sudedoss

    Sudedoss è il programma di infotainment che ogni domenica sera dalle 19.45 alle 21.30 accompagna le ascoltatrici e gli ascoltatori…

  • Le montagne

    di @Marco Albino Ferrari con L’AltraMontagna, regia di Claudio Agostoni. “Le montagne” è la nuova trasmissione sulle terre alte italiane.…

  • No Manches Guey

    Un viaggio musicale dentro le culture latino americane.

  • L'Orizzonte

    L'Orizzonte è l’appuntamento serale con la redazione di Radio Popolare. Dalle 18 alle 19 i fatti dall’Italia e dal mondo,…

  • Fuori registro

    Voci tra i banchi di scuola. A cura di Lara Pipitone, Chiara Pappalardo e Sara Mignolli

  • Volume

    VOLUME è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare. Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00,…

Adesso in diretta

  • Ascolta la diretta

Ultimo giornale Radio

  • PlayStop

    Giornale Radio lunedì 06/10 19:30

    Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi. Tutto questo nelle tre edizioni principali del notiziario di Radio Popolare, al mattino, a metà giornata e alla sera.

    Giornale Radio - 06-10-2025

Ultimo giornale Radio in breve

  • PlayStop

    Gr in breve lunedì 06/10 18:30

    Edizione breve del notiziario di Radio Popolare. Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi.

    Giornale Radio in breve - 06-10-2025

Ultima Rassegna stampa

  • PlayStop

    Rassegna stampa di lunedì 06/10/2025

    La rassegna stampa di Popolare Network non si limita ad una carrellata sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani: entra in profondità, scova notizie curiose, evidenzia punti di vista differenti e scopre strane analogie tra giornali che dovrebbero pensarla diversamente.

    Rassegna stampa - 06-10-2025

Ultimo Metroregione

  • PlayStop

    Metroregione di lunedì 06/10/2025 delle 19:49

    Metroregione è il notiziario regionale di Radio Popolare. Racconta le notizie che arrivano dal territorio della Lombardia, con particolare attenzione ai fatti che riguardano la politica locale, le lotte sindacali e le questioni che riguardano i nuovi cittadini. Da Milano agli altri capoluoghi di provincia lombardi, senza dimenticare i comuni più piccoli, da dove possono arrivare storie esemplificative dei cambiamenti della nostra società.

    Metroregione - 06-10-2025

Ultimi Podcasts

  • PlayStop

    From Genesis To Revelation di martedì 07/10/2025

    "From Genesis to Revelation" è una trasmissione radiofonica dedicata al rock-progressive, attiva regolarmente dal 1999. Condotta da Renato Scuffietti e Matthias Scheller, offre un'ora settimanale di musica prog, spaziando dai grandi classici dei seventies al newprog e al prog sinfonico, con interviste, recensioni e monografie sui sottogeneri. Nata come un hobby, è diventata un importante punto di riferimento per gli appassionati del genere.

    From Genesis To Revelation - 06-10-2025

  • PlayStop

    Jazz Anthology di lunedì 06/10/2025

    "Jazz Anthology", programma storico di Radio Popolare, esplora la lunga evoluzione del jazz, dalla tradizione di New Orleans al bebop fino alle espressioni moderne. Il programma, con serie monografiche, valorizza la pluralità e la continuità del jazz, offrendo una visione approfondita di questo genere musicale spesso trascurato dai media. La sigla del programma è "Straight Life" di Art Pepper, tratto da "Art Pepper Meets The Rhythm Section" (1957).

    Jazz Anthology - 06-10-2025

  • PlayStop

    News della notte di lunedì 06/10/2025

    L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

    News della notte - 06-10-2025

  • PlayStop

    Il Suggeritore Night Live di lunedì 06/10/2025

    Stasera al Suggeritore NL Magazine: Daniele Gualdi, Presidente del Premio Riccione, commenta i premi dell 58° edizione che si è tenuta lo scorso weekend; Susanna Beltrami firma la coreografia di "Il danno" nell'ambito di MilanOLtre 2025; al Piccolo Teatro è iniziata l'edizione 2025 di Teatro Fuori Porta, la rassegna teatrale in 13 località della Lombardia; questa settimana prende il via la stagione 25/26 del Teatro del Buratto, che compie 50 anni...

    Il Suggeritore Night Live - 06-10-2025

  • PlayStop

    Jailhouse Rock di lunedì 06/10/2025

    "Jailhouse Rock", trasmissione di Radio Popolare e Popolare Network, esplora il legame tra musica e carcere. Ogni lunedì dalle 20.30 alle 21.30, a cura di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti, il programma include storie e suoni dal mondo delle prigioni, con la partecipazione di detenuti dei carceri di Rebibbia e Bollate che realizzano un Giornale Radio dal Carcere e cover di artisti. Scopri di più su http://www.jailhouserock.it/ e https://www.facebook.com/Jailhouse-Rock-451755678297925/

    Jailhouse Rock - 06-10-2025

  • PlayStop

    L'Orizzonte delle Venti di lunedì 06/10/2025

    A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

    L’Orizzonte delle Venti - 06-10-2025

  • PlayStop

    Esteri di lunedì 06/10/2025

    1) Caos Francese. Il primo ministro Lecornu si dimette il giorno dopo aver presentato il suo governo. Macron però gli chiede di condurre negoziati da “ultima chance” fino a mercoledì sera. (Chawki Senouci, Francesco Giorgini) 2) Mai così vicini ad un accordo. In Egitto sono iniziati i negoziati tra Israele e Hamas per mettere fine alla guerra a Gaza, ma la strada è in salita e piena di ostacoli. (Emanuele Valenti) 3) Diario dalla West Bank. A Hebron, dove la violenza dei coloni negli ultimi 2 anni è quadruplicata. (Samuele Pallecchia - Prospekt) 4) “Percosse, umiliazioni e violazione del sonno”. Gli attivisti della flotilla tornano a casa, e il governo spagnolo assicura che la giustizia risponderà alle denunce. (Giulio Maria Piantedosi) 5) In Ucraina per parlare di pace. Il racconto dalla carovana del Mean, sfiorata dai bombardamenti russi su Leopoli. (Enrico Gussoni - MEAN) 6) Stati Uniti. Trump definisce Chicago una zona di guerra e invia la guardia nazionale. Il presidente Usa crea il nemico interno per avere via libera con la repressione. (Roberto Festa) 7) Cresce la tensione tra Venezuela e Washington. Con il blocco navale Usa lo scontro fa un salto di qualità e i due presidenti parlano di guerra. (Alfredo Somoza)

    Esteri - 06-10-2025

  • PlayStop

    Esorcizzare la sofferenza con la tradizione: Massimo Silverio racconta il nuovo album

    Surtùm in friulano arcaico significa palude, ed è il titolo del nuovo disco di Massimo Silverio, in uscita il 10 ottobre. “È la naturale prosecuzione del primo album”, ha raccontato l’autore ai microfoni di Volume, e i suoi brani “sono quasi delle preghiere, che nascono per affrontare momenti storici estremamente bui come quello attuale”. Unendo folklore e cantautorato, lingua colta e popolare, Sortùm è un “viaggio di pace e grazia che cerca di esorcizzare i tempi oscuri di violenza e odio che stiamo vivendo”. Ascolta l’intervista di Dario Grande a Massimo Silverio.

    Clip - 06-10-2025

  • PlayStop

    L'Orizzonte di lunedì 06/10 18:33

    L'Orizzonte è l’appuntamento serale con la redazione di Radio Popolare. Dalle 18 alle 19 i fatti dall’Italia e dal mondo, mentre accadono. Una cronaca in movimento, tra studio, corrispondenze e territorio. Senza copioni e in presa diretta. Un orizzonte che cambia, come le notizie e chi le racconta. Conducono Luigi Ambrosio e Mattia Guastafierro.

    L’Orizzonte - 06-10-2025

  • PlayStop

    Poveri ma belli di lunedì 06/10/2025

    Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

    Poveri ma belli - 06-10-2025

  • PlayStop

    Vieni con me di lunedì 06/10/2025

    Vieni con me è una grande panchina sociale. Ci si siedono coloro che amano il rammendo creativo o chi si rilassa facendo giardinaggio. Quelli che ballano lo swing, i giocatori di burraco e chi va a funghi. Poi i concerti, i talk impegnati e quelli più garruli. Uno spazio radiofonico per incontrarsi nella vita. Vuoi segnalare un evento, un’iniziativa o raccontare una storia? Scrivi a vieniconme@radiopopolare.it o chiama in diretta allo 02 33 001 001 Dal lunedi al venerdì, dalle 16.00 alle 17.00 Conduzione, Giulia Strippoli Redazione, Giulia Strippoli e Claudio Agostoni La sigla di Vieni con Me è "Caosmosi" di Addict Ameba

    Vieni con me - 06-10-2025

  • PlayStop

    Volume di lunedì 06/10/2025

    Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00, Elisa Graci e Dario Grande vi accompagnano alla scoperta del suono di oggi: notizie, tendenze e storie di musica accompagnate dalle uscite discografiche più imperdibili, interviste con artisti affermati e nuove voci, mini live in studio e approfondimenti su cinema, serie TV e sottoculture emergenti. Il tutto a ritmo di giochi, curiosità e tanta interazione con il pubblico. Non fartelo raccontare, alza il Volume!

    Volume - 06-10-2025

Adesso in diretta