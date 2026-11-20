Il collettivo francese Lacrymos de sang (lacrimogeni di sangue) ha presentato un rapporto per denunciare gli effetti nocivi sulla salute riproduttiva dei gas lacrimogeni. I dati, raccolti analizzando 10.000 testimonianze ricevute in sole tre settimane, non sostituiscono uno studio scientifico rigoroso, che gli attivisti chiedono a gran voce, ma sono particolarmente allarmanti. Al punto che si moltiplicano le voci di chi, tra ricercatori, politici e attivisti, chiede che venga sospeso l’uso dei lacrimogeni da parte delle forze dell’ordine in nome del principio di precauzione. Luisa Nannipieri ha intervistato Eva-Luna Tholance, la fondatrice del collettivo Lacrymos de sang, mentre stava lavorando sul rapporto appena presentato.

“Il collettivo Lacrymos de sang è un collettivo di cittadini che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere dati sugli effetti dei gas lacrimogeni sulla salute mestruale e sulle gravidanze. È un gruppo nato l’8 ottobre, composto da attivisti e attiviste che si occupano di salute riproduttiva, ricercatori, ricercatrici e scienziati, oltre che da medici e ostetriche”.

Che cosa ci dicono e quante sono queste testimonianze?

“Nelle ultime settimane abbiamo raccolto oltre 10.000 testimonianze di persone che hanno partecipato a manifestazioni o che sono state esposte ai gas lacrimogeni perché vivono o lavorano in prossimità di luoghi in cui si svolgono manifestazioni o blocchi. Si tratta principalmente di persone che sono state esposte e che hanno riscontrato sintomi mestruali. Più precisamente, il primo sintomo sono dei crampi dolorosi a livello dell’utero o delle ovaie. Si verificano poi perdite di sangue al di fuori del ciclo mestruale, o addirittura la ricomparsa delle mestruazioni in persone che non le avevano più. Come donne in menopausa, persone che usano contraccettivi ormonali o che hanno intrapreso un percorso di transizione ormonale e non hanno più il ciclo: in questi casi si presentano delle perdite, che possono essere lievi, il cosiddetto *spotting*. Ma possono verificarsi anche perdite abbondanti. Alcune persone riferiscono di emorragie importanti, raccontano di essersi svegliate in vere e proprie pozze di sangue. Si tratta di episodi davvero impressionanti e preoccupanti, che le hanno spinte ad andare in pronto soccorso. Inoltre, una piccola parte delle persone che hanno risposto al nostro questionario era in stato di gravidanza. E purtroppo alcune di loro hanno perso il bambino. Generalmente si trattava di gravidanze nelle prime settimane o nei primi mesi ma quella allo stadio più avanzato era al settimo mese di gravidanza.”

10.000 testimonianze sono un numero impressionante in meno di tre settimane, vi aspettavate una risposta di questo tipo?

“Quando ho iniziato a occuparmi di questo tema sei anni fa come giornalista – oggi non lo sono più – avevo lavorato mesi su un appello per raccogliere testimonianze e ne ho ricevute circa un centinaio. Quindi l’ondata di testimonianze che ci ha travolto nel giro di pochi giorni è stata uno choc, perché abbiamo raccolto racconti violentissimi, che esprimevano vissuti molto dolorosi, di gravidanze interrotte in condizioni terribili, strazianti ed estremamente violente.

Uso molto la parola violenza perché è proprio questa la sensazione che abbiamo avuto: la percezione della forza della violenza che lo Stato esercitava sui nostri corpi e attraverso la repressione delle manifestazioni.”

Queste sono testimonianze, non provano automaticamente che ci sia una correlazione tra l’uso dei lacrimogeni e questi problemi del ciclo, i problemi riproduttivi. Ma quello che denunciate voi è proprio che su questo tema non ci siano abbastanza studi. Come mai secondo voi e che cosa sperate di ottenere dopo questa inchiesta?

“Certo, queste 10 mila testimonianze non costituiscono una prova in senso scientifico. Tuttavia, ritengo che 10 mila testimonianze sullo stesso tema – 10 mila persone che hanno vissuto la medesima esperienza a causa della stessa violenza – siano un segnale d’allarme molto forte. Come collettivo, chiediamo a gran voce che l’uso dei gas lacrimogeni venga sospeso in nome del principio di precauzione. Secondo questo principio non è necessario che vengano fornite prove scientifiche per interrompere l’uso di un determinato prodotto. Denunciamo inoltre la carenza di studi sul tema. Sappiamo che in generale sono stati fatti pochissimi studi sulla portata e sugli effetti che l’uso dei gas lacrimogeni potrebbe avere sulla salute umana. Ma precisiamo anche che le ricerche fatte sugli esseri umani sono state condotte su soggetti di sesso maschile. Il Ministero dell’Interno parla in pratica di uomini giovani e in buona salute, perché sono state fatte su soldati. Ora il Ministero ha iniziato a dire che sono stati realizzati degli altri studi nel 2021. Noi siamo impazienti di leggerli, perché, a quanto pare, sarebbero stati condotti su degli agenti delle forze dell’ordine e per ora parlano soprattutto di problematiche di natura oculistica. Ma la nostra teoria è che questi studi abbiano coinvolto solo uomini e che, nel caso abbiano coinvolto anche donne, non abbiano comunque preso in esame la salute riproduttiva. Quindi siamo ansiosi di leggerli per poterli analizzare, dato che non si trovano da nessuna parte online e non sono stati pubblicati su riviste scientifiche. Cosa che solleva già dei dubbi sulla validità scientifica di questi presunti studi. E siccome, di fatto, in Francia non esiste alcun ente che regoli l’impiego di armi chimiche, non c’è qualcuno che sia responsabile degli effetti di quest’arma sulla salute della popolazione.”

Ricordo che a livello di studi di questo tipo ce ne sono alcuni che sono iniziati a partire dal 2020, diversi sono stati realizzati negli Stati Uniti, ma su dei campioni molto piccoli, al di sotto delle 2.000 persone e soprattutto senza gruppo di controllo e senza peer review, manca proprio un processo scientifico di analisi dei dati e di ricerca su questo tema. Quello che ti volevo chiedere è quali sono i prossimi passi?

“La fase in cui ci troviamo adesso consiste nell’analisi dei dati, a partire dalla loro pulizia. Poi condurremo sia un’analisi statistica che una qualitativa, esaminando nel dettaglio le singole testimonianze per comprendere appieno la varietà delle esperienze vissute dalle persone. Il 17 novembre presenteremo i risultati di questa indagine all’Assemblea nazionale. Organizzeremo una conferenza stampa e una presentazione davanti ai deputati, con l’obiettivo – ancora una volta – di richiamare al principio di precauzione e, di conseguenza, di chiedere la sospensione dell’uso dei gas lacrimogeni, in attesa che vengano condotti studi specifici sul tema.”