La sera del 19 aprile 1989 a New York qualche decina di ragazzi entra a Central Park da Harlem, e tra le nove e le dieci alcuni di loro sono responsabili di aggressioni più o meno violente nei confronti di ciclisti e pedoni; nello stesso orario una jogger che sta correndo nel parco viene violentata e gravissimamente percossa: rischia di morire e rimane in coma per diversi giorni. A cavallo fra anni ottanta e novanta New York è estremamente insicura, con i tassi di criminalità più alti della storia della città: negli anni settanta la crisi fiscale ha innescato il degrado economico, urbano e sociale di New York, e la diffusione del crack ha poi fatto il resto. Cinque ragazzi fra i 14 e i 16 anni sono accusati dell’aggressione e dello stupro della donna. Le confessioni sono estorte con intimidazioni e con interrogatori totalmente irregolari, e non ci sono vere prove. Che due sere prima, il 17 aprile, nella stessa zona di Central Park sia stato commesso un altro stupro viene trascurato. Nelle settimane successive gli accusati ritrattano: sono quattro neri e un latino. Calvin O. Butts, reverendo di una chiesa di Harlem, dichiara al New York Times: “La prima cosa che si fa negli Stati Uniti quando una donna bianca viene violentata è prendere un gruppo di ragazzi neri”. Nel ‘90 i cinque vengono condannati: quattro a pene in istituti di correzione, da cui escono fra il ‘95 e il ‘97, e il sedicenne al carcere, dove rimane per tredici anni, fino al 2002. Nel 2001 in prigione quest’ultimo conosce un detenuto di nome Matias Reyes; in seguito all’incontro con il giovane condannato per il crimine, Reyes decide di confessare: è stato lui, diciassettenne, che non aveva niente a che vedere col gruppo di ragazzi di Harlem, a violentare la jogger, ed è anche l’autore dello stupro di due sere prima. Il Dna conferma la sua colpevolezza. Nel 2019 la californiana Long Beach Opera ha presentato “The Central Park Five”, un’opera composta da Anthony Davis su libretto di Richard Wesley. Davis, classe 1951, è un pianista afroamericano di grande reputazione per la sua attività nel jazz d’avanguardia e come autore di opere contemporanee, fra cui una, dell’85, dedicata alla figura di Malcolm X. Per “The Central Park Five”, nel 2020 Davis ha ricevuto un Pulitzer per la musica: la motivazione del premio parla di un “coraggioso lavoro operistico, caratterizzato da una potente partitura per le voci e da una sensibile orchestrazione”. Una pubblicazione del lavoro era annunciata per il 2022, ma è arrivata, in digitale, solo nell’agosto scorso: la registrazione dell’opera ha ricevuto una nomination per la categoria Best Opera Recording per i Grammy Awards del 2027. Se ci si può dispiacere che si sia dovuto aspettare così tanto per ascoltare il lavoro, non tutto il male – come ha osservato un critico americano – viene per nuocere, dato che nel 2022 Donald Trump non era al potere ed era in difficoltà, mentre oggi è di nuovo alla Casa Bianca, e questo rende “The Central Park Five” ancora più politicamente rilevante: perché Trump è uno dei personaggi dell’opera, e chiede la pena di morte per i cinque. Lo fece davvero, pochi giorni dopo le confessioni estorte ai giovani accusati, con inserzioni a pagamento nei quattro principali quotidiani di New York, in cui, facendo riferimento al caso del Central Park, chiedeva la pena di morte per i criminali senza badare alla loro età: inserzioni che contribuirono pesantemente al clima nel quale i cinque furono condannati.