“Milano est à nous”, Milano è nostra: questo dice lo striscione con cui il corteo studentesco è arrivato davanti al Duomo, riprendendo un immaginario e un linguaggio che arriva direttamente dalle piazze francesi, da cui oggi provengono anche molti dei cori suonati dalle bande musicali in protesta. Come accade a Parigi, anche qui i ragazzi e le ragazze invocano la rivoluzione, il cambiamento, e si arrampicano sui monumenti agitando bandiere palestinesi, della pace, dei collettivi studenteschi presenti oggi. E dicono basta ai tagli all’istruzione in favore del riarmo, basta al carovita e basta al genocidio in Palestina. Vicino al consolato statunitense anche un’azione dimostrativa, con un carro armato di carta dato alle fiamme contro le politiche di Trump e Netanyahu.

Poche centinaia di metri più indietro rispetto agli studenti, oggi c’erano anche le tantissime bandiere e sigle di categoria della Cgil milanese. Lavoratori e lavoratrici – anche giovani precari – preoccupati per i loro stipendi esigui per i costi dell’affitto o del carrello della spesa. E poi insegnanti, educatori ed educatrici, operai arrivati anche da altre province lombarde. Nel giorno dello sciopero generale, le due anime si sono incontrate per denunciare una quotidianità ormai insostenibile e per chiedere interventi urgenti al governo di Giorgia Meloni, che qui a Milano ha mandato i militari in nome della sicurezza dopo gli scontri in centro di ottobre. Tra tutti, un coro: “aumentano le tasse, si abbassano i salari, coi nostri soldi pagano i militari”. E poi l’avvertimento per i prossimi giorni: “Se non cambierà, lotta dura sarà”.