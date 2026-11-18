Un vertice storico. Molta enfasi, un comunicato congiunto, una sola conferenza stampa, quella di Vladimir Putin, che tanto puntava a quel palcoscenico. Si sapeva che il trilaterale avrebbe avuto più un significato simbolico che altro. Così è stato. A partire dalla disposizione dei posti. Xi Jin Ping, l’Impero Celeste, Pechino, al centro del tavolo. Donald Trump e Putin, i due leader in difficoltà, ai suoi lati. Il comunicato finale s’intitola con una certa solennità Dichiarazione per la Pace e sottolinea quattro punti: l’impegno a mantenere la stabilità strategica e la sicurezza internazionale, il dialogo per prevenire la proliferazione delle armi nucleari, l’aumento della produzione di prodotti petroliferi, una riforma dell’Onu e, infine, un monito alla Corte Penale Internazionale, a non abusare della propria giurisdizione. Nessun accordo concreto, come previsto quindi, ma un’ impostazione ideologica che permette di tradurre la dichiarazione in questo modo: la stabilità e la pace passano attraverso l’equilibrio tra le due potenze – Cina e USA – e alla Russia, considerato un partner non allo stesso livello, ma utile a entrambe. Questo non vuol dire che le guerre si fermeranno: in Ucraina si va avanti – dirà poi Putin. Vuol dire che saranno evitate tensioni eccessive tra i tre nelle rispettive zone d’influenza. A Taiwan si fanno molte domande ora su cosa farà Trump nel prossimo futuro. Gli arsenali atomici non diminuiranno. Anzi: è probabile che aumentino. La Cina non voleva vincoli per costruire il suo. Non li ha avuti. USA e Russia poi cercheranno di adottare una politica di potenza nell’energia; lo Stretto di Hormuz deve essere riaperto. L’ONU deve essere riformato per essere funzionale ai tre. Tenendo conto che sono già membri permanenti del Coniglio di Sicurezza, sono gli europei a doverne subire le negative conseguenze, con una loro sostanziale esclusione. Infine, per i tre, il diritto internazionale non vale più. Putin – mandato di cattura per lui – e Trump, sono stati i più espliciti nell’attacco alla Corte Penale Internazionale.