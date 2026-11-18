L’iniziativa “Un verso dopo l’altro, fino a Gaza – Diamo voce alla Pace” ha coinvolto per tutta la giornata di oggi cittadini, studenti, docenti, artisti, giornalisti, scrittori e associazioni in una maratona di letture di opere poetiche e letterarie palestinesi.

La manifestazione è stata promossa, tra le altre, da “#FERMATEVI!”, “Articolo 21”, “Imbavagliati – Festival Internazionale di Giornalismo Civile”, la comunità Palestinese di Roma e del Lazio, la comunità Palestinese di Napoli e “In piazza per Gaza”.

L’obiettivo, secondo i promotori, è dare voce a una cultura che la guerra rischia di rendere invisibile, restituendo spazio alle parole, alla memoria e alle storie di un popolo.

Radio Popolare ha mandato in onda i versi di Heba Abu Nada, poetessa e biochimica uccisa dai bombardamenti israeliani il 20 ottobre 2023. Aveva 32 anni.