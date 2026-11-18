“Il gas lacrimogeno utilizzato dalla polizia francese in manifestazione è sessista?” È la domanda a cui hanno provato a dare una risposta le militanti del collettivo “Lacrymos de sang”, un gioco di parole tra lacrime di sangue e gas lacrimogeno.

Martedì, infatti, il collettivo ha presentato un rapporto, creato grazie a più di 10 mila testimonianze, che analizza l’impatto del gas sulla salute fisica delle donne che l’hanno respirato durante le manifestazioni.

Parliamo dell’esposizione al 2-clorobenzilidene malononitrile, il gas utilizzato nei lacrimogeni, noto anche come gas CS.

Intervistato da Le Monde, il ministro dell’Interno afferma che le granate lacrimogene sono composte essenzialmente da CS, un agente antisommossa chimico a bassa tossicità che provoca un’irritazione temporanea agli occhi, al naso, alla pelle e alle vie respiratorie, ma non specifica né il dosaggio né la composizione dei solventi con cui il CS deve essere miscelato per essere utilizzato sotto forma di gas.

Anche se lo studio non ha una vera e propria rilevanza scientifica, i risultati che mostra sono comunque importanti e inediti nel paese.

L’analisi si è concentrata in particolare sui problemi ginecologici riscontrati: il 50% delle donne esposte durante il primo trimestre di gravidanza riferisce di aver subito un aborto spontaneo, mentre 9 persone su 10 hanno riscontrato disturbi ginecologici.

In particolare, delle persone intervistate, il 56% ha ammesso di aver subito dei crampi uterini, il 43% dei dolori ovarici, il 32 mestruazioni anticipate, il 25% un ciclo abbondante e il 12 un ritardo delle mestruazioni.

“I gas lacrimogeni sono in manifestazione per dissuadere la folla e disperdere le persone, ma devono essere utilizzate in strade aperte, dove l’aria circola. Quello che abbiamo visto ultimamente è che erano invece utilizzati mentre le persone erano accerchiate e abbiamo visto l’utilizzo dei gas anche nelle metro.”

Sin dall’inizio del movimento studentesco la polizia francese ricorre in modo massiccio ai gas lacrimogeni. Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Interno, Laurent Nuñez, solo nella giornata del 17 ottobre sono state lanciate circa 22 mila granate lacrimogene, corrispondente a due granate ogni 3 secondi.

Eva-Luna Tholance, fondatrice del collettivo, chiede che vengano prese misure urgenti: la sospensione dell’uso del gas, il finanziamento della ricerca sui loro effetti, il riconoscimento e il risarcimento dei danni subiti dalle vittime e l’istituzione di una commissione d’inchiesta dedicata a tali questioni.

Il collettivo denuncia infatti che non sia stato ancora condotto nessuno studio serio sugli effetti dei gas sulle persone in periodo mestruale. Il ministro dell’Interno aveva assicurato che avrebbe reso noti gli studi interni che concludevano l’assenza di conseguenze gravi in occasione della commissione d’inchiesta sugli eventi legati alle manifestazioni del 17 ottobre, documenti che, ad oggi, non sono ancora stati resi disponibili.

Nonostante sia la prima volta in Francia in cui si presenta uno studio simile, non è tuttavia la prima che delle allerte sono lanciate sull’utilizzo dei gas. Già nel 2011, infatti, diversi medici allertavano sulle conseguenze di questi strumenti in Cile, negli Stati Uniti e più recentemente anche nella stessa Francia.

Il tema è stato poi ripreso dal partito di sinistra radicale francese La France Insoumise, che ha presentato una proposta di legge volta a vietare l’uso dei gas nelle operazioni di mantenimento dell’ordine. Composto da due articoli, il testo vieta l’uso di gas irritanti o lacrimogeni, indipendentemente dalla loro composizione o modalità di proiezione.”