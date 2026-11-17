In un Paese devastato dall’abusivismo edilizio, soprattutto al Sud, la maggioranza di governo ha avuto la geniale idea di rispolverare un vecchio classico: il condono.

Fratelli d’Italia, il partito di Meloni, ha presentato diversi emendamenti al riguardo. Forza Italia ha definito il condono “una misura di civiltà”, roba che nemmeno Berlusconi, il cui governo un condono lo fece, usava certe parole. Poi si devono essere ricordati cosa accadde quando il governo gialloverde provò a fare il condono edilizio per Ischia: le polemiche, le mobilitazioni, e soprattutto le pressioni del Quirinale. Ecco, un altro conflitto con Mattarella a Meloni non farebbe per nulla piacere. E così, dopo un vertice di maggioranza, oggi pomeriggio, è venuta fuori una nuova formulazione, ambigua, del condono: si farà una “sanatoria dei condoni”. In pratica si scarica sugli enti locali: si cercherà di limitare la possibilità dei Comuni di opporsi alle domande di condono. Si farà probabilmente una norma per gli abusi minori. E si darà alle Regioni la facoltà di riaprire i vecchi condoni.

Non chiamatelo condono, dice il governo. Ma lo è. Cosa non si fa per qualche voto in più. Pure il condono edilizio.