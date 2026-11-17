Non è un bel periodo per le infrastrutture digitali statunitensi. Dopo il down di Microsoft, il blocco dei voli legato ai problemi delle comunicazioni e i disservizi del circuito bancario, ad andare in crisi adesso è NSA Net, il sistema di comunicazione interno alla National Security Agency.

A segnalarlo, citando persone informate dei fatti, è CNN, secondo la quale il sistema sarebbe inaccessibile, ma non ci sarebbero indizi che possano far pensare a un attacco informatico. NSA Net è l’intranet classificata dell’agenzia, un’infrastruttura che consente al personale di condividere informazioni di intelligence anche con le agenzie partner del circuito Five Eyes, cioè quel ristretto gruppo di governi che comprende Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Non è la prima volta che un’infrastruttura digitale dell’agenzia subisce un blackout. Nel gennaio del 2000, il sistema SIGINT rimase fuori servizio per circa 72 ore a causa di un’anomalia software. In seguito a quell’episodio, l’apparato sarebbe stato ammodernato con un investimento di 1,5 milioni di dollari.

L’ultimo grande investimento sulle infrastrutture digitali dell’NSA risale al 2022 e riguarda il passaggio su architettura cloud, affidato ad Amazon Web Services. Un contratto con un massimale di 10 miliardi di dollari in cinque anni e un’opzione per altri cinque. A guardare i risultati, non sembra essere andato benissimo.