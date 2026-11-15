Si chiama Rolling Stone ed è un dipartimento dell’IDF che ha il compito di schedare i cittadini palestinesi in Cisgiordania e Gaza, sfruttando un gigantesco database composto da informazioni anagrafiche, monitoraggio degli spostamenti e un sistema di riconoscimento facciale che sfrutterebbe 3,5 milioni di immagini conservate sui server di Amazon Web Services.

A denunciarlo è un’inchiesta del Guardian, che sottolinea il ruolo di primo piano dell’azienda di Jeff Bezos nel mettere a disposizione delle forze di occupazione i data center e le tecnologie che permettono loro di schedare, controllare e spiare milioni di cittadine e cittadini palestinesi.

Nel dettaglio, l’IDF avrebbe accesso al software Rekognition, sviluppato da AWS e utilizzato per identificare chiunque si presenti a uno dei tanti checkpoint permanenti o temporanei che Israele utilizza per limitare il diritto alla circolazione dei palestinesi nei territori. Il sistema si interfaccia con le famigerate applicazioni Red Wolf e Blue Wolf.

La prima viene usata per registrare le immagini di tutte le persone che si presentano a un checkpoint. Blue Wolf, invece, è un’applicazione per smartphone e tablet utilizzata dai soldati israeliani per avere informazioni in tempo reale sui cittadini palestinesi sottoposti a controlli. In altre parole, un sistema di schedatura al servizio del progetto di occupazione di Israele in Palestina.

Il tutto si colloca all’interno del famigerato Project Nimbus, il contratto sottoscritto nel 2021 da Amazon Web Services e Google con il governo israeliano. Il progetto prevede la fornitura di infrastruttura cloud, capacità di calcolo, servizi di intelligenza artificiale, di archiviazione e trattamento dei dati.

Un accordo che negli ultimi anni ha suscitato enormi polemiche, visto che le condizioni contrattuali sottoscritte da Amazon e Google prevedono che le due aziende non possano nemmeno contestare eventuali violazioni dei loro termini di utilizzo da parte del governo israeliano. In pratica, anche se i sistemi venissero usati per scopi che, per esempio, violano le leggi sulla privacy, sulla discriminazione e sui diritti civili, sarebbero tenute a continuare a fornire i loro servizi. In caso contrario, sarebbero sottoposte a sanzioni economiche pesantissime.

Una sorta di assegno in bianco al governo israeliano, che può quindi utilizzare le infrastrutture di AWS e Google anche per commettere crimini di guerra. Non è un caso che, di fronte alle richieste di spiegazioni inviate dal Guardian, Amazon Web Services si sia nascosta dietro la più patetica delle foglie di fico a sua disposizione: l’azienda di Jeff Bezos ha infatti sostenuto di non essere in grado di non avere visibilità sui carichi di lavoro dei propri clienti.

Peccato che secondo l’inchiesta del Guardian, all’inizio del 2024 un piccolo gruppo di militari israeliani lavorava negli uffici AWS di Tel Aviv per esplorare come sfruttare l’infrastruttura cloud dell’azienda per migliorare un programma di riconoscimento facciale in corso a Gaza.

Insomma, quella del “non possiamo saperlo” sarebbe una scusa che non regge.