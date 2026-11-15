Sei licei occupati a Milano: gli studenti contro guerra e carovita
“Incanalare la rabbia che proviamo nella forma di protesta più efficace: occupare gli istituti scolastici superiori della nostra città”. Con queste parole, gli studenti milanesi hanno deciso di mobilitarsi, questa mattina, contro il carovita, i fondi investiti nel riarmo a discapito dell’istruzione e un sistema scolastico che ritengono abbia bisogno di interventi urgenti.
L’Unione degli Studenti ha confermato almeno sei istituti coinvolti in città, ma la lista è destinata ad allungarsi. Tra questi il Liceo Parini in centro, il Bottoni in viale Monteceneri e il Vittorio Veneto in zona Lotto. Scuole che in queste settimane si sono organizzate per mobilitarsi tutte insieme e riappropriarsi dei propri spazi. Tra i temi centrali della mobilitazione, le condizioni degli edifici, spesso fatiscenti. Giovanni è uno studente del Vittorio Veneto:
All’interno degli istituti la protesta si svolge in modo del tutto pacifico, senza le lezioni tradizionali: al loro posto si tengono assemblee, momenti di confronto, cineforum e tornei sportivi, con un dialogo e un supporto aperto anche da parte del corpo docente. L’obiettivo degli studenti, però, guarda oltre le mura scolastiche. Marco è del liceo Bottoni: