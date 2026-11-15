“Incanalare la rabbia che proviamo nella forma di protesta più efficace: occupare gli istituti scolastici superiori della nostra città”. Con queste parole, gli studenti milanesi hanno deciso di mobilitarsi, questa mattina, contro il carovita, i fondi investiti nel riarmo a discapito dell’istruzione e un sistema scolastico che ritengono abbia bisogno di interventi urgenti.

L’Unione degli Studenti ha confermato almeno sei istituti coinvolti in città, ma la lista è destinata ad allungarsi. Tra questi il Liceo Parini in centro, il Bottoni in viale Monteceneri e il Vittorio Veneto in zona Lotto. Scuole che in queste settimane si sono organizzate per mobilitarsi tutte insieme e riappropriarsi dei propri spazi. Tra i temi centrali della mobilitazione, le condizioni degli edifici, spesso fatiscenti. Giovanni è uno studente del Vittorio Veneto: