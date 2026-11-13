Il Cdr di Radio Popolare esprime solidarietà a Radio Città Pescara

Il Comitato di redazione di Radio Popolare esprime solidarietà alle colleghe e ai colleghi di Radio Città Pescara, emittente del nostro network, e a Rifondazione Comunista per l’atto vandalico subito venerdì scorso. Un gruppo di persone ha fatto irruzione nello spazio sociale condiviso dalle due realtà, strappando bandiere, striscioni e attaccando alle pareti adesivi neofascisti.

L’assalto alle sedi dei giornali e dei partiti era una pratica squadrista, utilizzata per colpire chi si opponeva al fascismo. Quanto accaduto a Pescara richiama quella storia. Un’intimidazione contro un luogo di confronto e cultura critica che rappresenta un punto di riferimento per la comunità. E per questo considerato scomodo, se non pericoloso, da chi si rifà all’ideologia del Ventennio.

Il Cdr di Radio Popolare chiede che venga fatta piena luce sull’accaduto e che siano individuati i responsabili. Le intimidazioni non fermeranno il lavoro di chi fa informazione e tiene aperti spazi di partecipazione democratica e antifascista.