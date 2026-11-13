World Music. Un brano di 10 anni fa del duo francese PNL diventato inno delle proteste dei giovani albanesi

Al momento non si sono ufficialmente sciolti, ma da tre anni il duo francese PNL non dà segni di vita: intanto però un loro successo, J’comprends pas, uscito più di dieci anni fa, nel 2015, ha fatto inaspettatamente breccia – come ha segnalato qualche giorno fa France Info – nel movimento che dal maggio scorso agita l’Albania contestando il governo di Edi Rama: il brano compare con frequenza nei contenuti che i giovani confezionano per rilanciare in rete le manifestazioni. PNL è stato formato nel 2014 da due fratelli, nome d’arte Ademo e NOS, di madre algerina e padre pied-noir di origine corsa, cresciuti a Les Tarterêts, un’area di case popolari a qualche decina di chilometri a sud di Parigi, che è considerata proverbialmente una delle situazioni di banlieue più difficili di tutta la Francia. PNL non ha fatto dell’hip hop impegnato, almeno nel senso convenzionale: molto abbottonati con i giornalisti, non si sono mai scuciti sulla politica. Ma il titolo di un loro brano, Le monde ou rien, diventò uno slogan – una sorta di “vogliamo tutto” – nell’ondata di proteste francesi del 2016 contro la riforma del codice del lavoro. Però dopo non aver più dato notizie di sé per alcuni anni, i PNL alla fine del 2023 hanno sentito il bisogno di dedicare un brano a Gaza, Un jour de paix, “un giorno di pace”. Poi di nuovo silenzio. Ma cosa c’entra J’comprends pas con le proteste albanesi? E’ difficile capirlo esattamente, e si possono fare solo delle supposizioni. I protagonisti della canzone, e del relativo clip, sono dei giovani appunto della banlieue profonda che trafficano con gli stupefacenti. Un mondo su cui i PNL non hanno bisogno di lavorare molto di fantasia: i due fratelli formarono il duo quando Ademo uscì di prigione dopo una condanna, e a quanto pare all’inizio i PNL hanno investito nella produzione dei loro brani e dei loro clip (uno è stato girato a Scampia) dei “risparmi” che avevano messo da parte attraverso attività non proprio commendevoli. E’ possibile che fra i giovani albanesi abbia giocato il titolo, J’comprends pas, “non capisco”, e una frase chiave, “non capisco perché non vengo capito”. Ma probabilmente bisogna guardare a qualcosa di più profondo. Nel brano non c’è nessuna esaltazione di un mondo “gangsta”: c’è piuttosto un senso di frustrazione, di disperazione, l’idea di essere incastrati in un meccanismo e in una situazione sociale senza vie d’uscita. E’ forse in questo soprattutto che qualche giovane albanese ha sentito una consonanza con la condizione di difficoltà, di disagio, che tanta parte del paese vive. C’è un però. A proposito di capire, il francese pieno di gergo di banlieue dei PNL, parecchio esoterico, è molto arduo da capire persino per francesi madrelingua che vivono in Francia: però in rete il testo della canzone si trova, come anche si trovano interpretazioni del suo significato. Ma c’è da dubitare che il brano sia stato adottato perché studiandone il testo si è colta una affinità di stato d’animo. E’ più probabile che quello stato d’animo sia stato percepito attraverso la musica, e che eventualmente poi l’analisi del testo abbia fornito una conferma. L’adozione di J’comprends pas è tanto più significativa in quanto non si tratta di un brano dalla comunicativa musicale particolarmente immediata: il duo PNL ha lasciato il segno nell’hip hop con una cifra stilistica fatta di atmosfere rarefatte, malinconiche, piuttosto raffinate, e di uso sofisticato delle voci. E proprio il clima del brano, e quel “J’comprends pas”, prima ancora che il testo in dettaglio, potrebbe aver fatto scattare qualcosa nella sensibilità di qualche giovane albanese. Poi il tam tam in rete avrà fatto resto. J’comprends pas di PNL ha totalizzato ad oggi 252 milioni di ascolti su Spotify. Intanto anche in Francia i giovani sono in movimento: certo fra Francia e Albania le situazioni sono diverse, ma con un’affinità di malcontento e di mancanza di prospettive. E qualcuno si chiede se dalle proteste albanesi J’comprends pas non potrebbe rimbalzare in quelle d’Oltralpe.