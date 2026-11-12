“Non distogliamo lo sguardo”: la visita di Hamilton al confine di Rafah

Reduce dal Gran Premio del Brasile, Lewis Hamilton è atterrato a Dalarish, nel Sinai del Nord. Accolto dalle autorità locali e dai volontari della mezzaluna rossa egiziana, il sette volte campione del mondo ha visitato i magazzini logistici dove vengono stoccati i beni destinati alla popolazione palestinese. Un gesto che arriva in un momento particolarmente drammatico.

Negli ultimi giorni, infatti, i campi degli sfollati della striscia di Gaza sono stati colpiti da piogge torrenziali che hanno aggravato ulteriormente un’emergenza umanitaria già al limite. La scelta di Hamilton pesa doppio se inserita nel contesto in cui si muove. La Formula 1 è un sistema blindato, costruito su un equilibrio perfetto tra spettacolo globale e rigida neutralità politica.

Un mondo dove tutto è calcolato, dove gli sponsor dettano l’agenda e dove i piloti si limitano quasi sempre a dichiarazioni di circostanza. Hamilton però, è da sempre un corpo estraneo a queste logiche. Cresciuto in una famiglia della working class inglese, è rimasto l’unico pilota in griglia di origini realmente popolari, negli anni ha usato la propria visibilità e il proprio casco come megafono. Dalle battaglie antirazziste del movimento Black Lives Matter al sostegno alla comunità LGBTQ+ nei paesi del golfo, fino all’impegno ambientalista. Oggi decide di mettere il suo volto e la sua cassa di risonanza mediatica al servizio di Gaza, esponendosi in prima persona dove le istituzioni sportive preferiscono non guardare.

Mentre da Maranello, dalla federazione e dai vertici della Formula 1, regna il silenzio assoluto, con l’iniziativa derubricata a un fatto strettamente personale, a parlare è stato direttamente Hamilton dai suoi canali social al termine della visita con un lungo post nel quale, dopo aver definito ciò che accade come genocidio e aver denunciato le difficoltà che Israele pone all’arrivo degli aiuti nella striscia, parla della necessità di non spegnere l’attenzione. “Non voglio che ci si abitui alla loro sofferenza” scrive il campione inglese. “Non voglio che distogliamo lo sguardo”.