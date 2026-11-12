I media locali necessari per la sopravvivenza della democrazia. Il tema del convegno di Radio Popolare

La democrazia e l’informazione, anzi la democrazia è l’informazione. Chi fa ricerca e studia la connessione tra questi due poli della nostra società concorda su due fatti. Il primo: là dove c’è un’opinione pubblica informata, a prescindere dalle opinioni politiche, la democrazia è più sana. Il secondo: in Europa c’è un problema di desertificazione dell’informazione radicata sul territorio. È quanto emerge, ad esempio, dal rapporto “Local Media Democracy” curato da Sofia Verza per l’Istituto europeo di Firenze, uno dei lavori che verrà raccontato durante il convegno organizzato da Radio Popolare per il 13 novembre a Milano. Le redazioni locali faticano a tenere il passo, in particolare fuori dai grandi centri, nelle aree rurali e periferiche. E là dove c’è un vuoto, si inserisce molto più agevolmente l’algoritmo dei social media. Incontra un’opinione pubblica meno attrezzata a difendersi dalle fake news e dallo scontro continuo fra tifoserie alimentato dai social. Il giornalismo ancorato al territorio riscontra spesso problemi economici, sia aziendale, sia degli operatori che vi lavorano. Più precarietà, più pressioni politiche, maggiore esposizione a ricatti, come le cause temerarie, fatte apposta per intimidire e silenziare. Il termine deserto informativo sembra un paradosso in un’epoca dove, al contrario, ma solo in apparenza, siamo bombardati da informazioni 24 ore al giorno, dove in tempo reale una qualsiasi dichiarazione diventa oggetto di discussione. In realtà non lo è. Perché proprio questo “effetto rumore” è più facilmente manipolabile, indirizzabile e, alla lunga può causare distacco dalla vera partecipazione. La cartina dell’Europa mostra questo tipo di difficoltà soprattutto nei paesi dell’Est europeo, ma anche l’Italia, nei parametri, è spesso appena migliore. L’Europa sta vivendo un momento difficilissimo della propria storia recente. La guerra, l’impoverimento, le destre, anche estreme, che guadagnano consensi. E la stagione elettorale che abbiamo davanti, la Spagna, la Francia, la Polonia, l’Italia stessa, sarà cruciale. Anche l’informazione può avere un ruolo, dovrebbe anzi rivendicarlo. Non per dare la linea, ma per contribuire allo spirito critico e alla formazione di un’opinione pubblica consapevole.

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