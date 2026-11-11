Spagna. Torna lo sciopero generale dopo 14 anni: i giovani in piazza per la casa

Nemmeno il forte maltempo che imperversa su tutta la Spagna ha frenato lo sciopero per la casa. Stamattina di fronte a una delle stazioni della metropolitana di Madrid, nonostante la pioggia c’era un picchetto di oltre 20 persone.

Ana, una giovane di 26 anni del sindacato degli inquilini, spiega che hanno preparato per mesi lo sciopero di oggi. Uno sciopero che è il culmine di una protesta contro il caro affitti iniziata con l’acampada della Plaza del Sol e lo sfratto di Maricarmen, l’anziana di 87 anni morta dopo essere stata sfrattata da un fondo immobiliare dalla casa in cui aveva vissuto tutta la vita.

Uno sciopero a cui si sono uniti anche i principali sindacati confederali spagnoli.

“Allo sciopero di oggi devono partecipare soprattutto i giovani, questo determinerà le loro condizioni di vita nei prossimi anni”, ha detto Unai Sordo, il segretario generale di Comisiones Obreras, il principale sindacato spagnolo.

Quello di oggi infatti è il primo sciopero generale in Spagna in 14 anni. L’ultimo, nel 2012, era stato convocato contro la riforma del lavoro durante l’austerità. Nelle piazze quindi c’è una generazione di lavoratori giovani che non aveva mai partecipato a una mobilitazione di questo tipo.

“Chiediamo il diritto a una casa degna, di fermare la speculazione edilizia e salari più alti”, rivendica Ada, una giovane partecipante a uno dei picchetti di Madrid.

L’adesione allo sciopero è stata alta nelle grandi città e scarsa in provincia, dove il problema della casa e del costo della vita è meno sentito, con una forte partecipazione nelle zone industriali, soprattutto in Catalogna dove si sono fermate le principali fabbriche e i trasporti sono stati completamente bloccati. Gli operai di Seat e Volkswagen hanno creato barricate per bloccare l’accesso agli stabilimenti. Ci sono stati diversi incidenti però in molti picchetti che hanno portato a 42 arresti. I sindacati hanno denunciato che la polizia è stata più violenta del solito e in televisione sono girate le immagini delle cariche contro i manifestanti pacifici che bloccavano la Gran Vía di Madrid, la principale arteria della città dove stasera sfilerà un corteo.

Per la confindustria spagnola, nonostante i ritardi e le cancellazioni nei trasporti, lo sciopero ha avuto un’adesione bassa, inferiore alle convocazioni anteriori.

Pedro Sánchez ha incoraggiato i lavoratori a unirsi allo sciopero. Il governo spagnolo ha sospeso gli atti ufficiali in solidarietà con la mobilitazione. Più di 1300 esponenti della cultura hanno firmato un manifesto a favore dello sciopero. Per il Partido Popular però si tratta di uno sciopero preventivo contro l’opposizione a pochi giorni dal voto del 29 novembre per cercare di rianimare la sinistra, che secondo tutti i sondaggi perderà le elezioni. E ha stigmatizzato la protesta perché considera che lo sciopero sia stato strumentalizzato da Sánchez per fini elettorali.