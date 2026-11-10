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La cancel culture di Valditara

11 novembre 2026|Luigi Ambrosio
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Tocca occuparsi di Valditara. Il ministro dell’istruzione ne ha infilata un’altra: in un impeto censorio, ha chiesto il ritiro di un libro di testo. Si tratta di un manuale di Storia in cui sono contenuti giudizi poco lusinghieri nei confronti del governo Meloni e del partito della premier, Fratelli d’Italia. Il governo è descritto come autore di politiche liberticide e di accanimento nei confronti degli immigrati, espulsioni di massa comprese. Fratelli d’Italia è descritto come un partito la cui base sarebbe ancora fascista. Apriti cielo. Post indignati di capofila meloniani come Bignami. E il ministro che chiede la censura. Certo, nei giorni in cui alla Camera si allestisce la mostra su Pino Rauti, come se il capo di Ordine Nuovo fosse stato un politico democratico e non il teorico della rinascita del fascismo, qualche dubbio sulla destra attuale e sulla sua base sono consentiti. Ma a parte questo, è proprio nel merito che Valditara ha toppato. La riforma dell’autonomia scolastica gli impedisce di  ritirare un libro di testo. Non lo sapeva. O forse lo sapeva benissimo ma quel che conta sono i titoli dei giornali. In nome della cancel culture. Quella vera. Quella della destra statunitense che censura la teoria di Darwin per imporre il creazionismo biblico. Una sciocchezza antiscientifica affermata nei libri di scuola. Quasi come dire che in Italia il fascismo è morto nel ’45.

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