Dopo 16 mesi la Procura si arrende: “Nessuna corruzione”. Il flop dell’inchiesta contro Sala e Catella

La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione di tutti gli indagati per corruzione, falso e induzione indebita nel filone dell’inchiesta sull’urbanistica che riguarda il sindaco Beppe Sala, il Ceo di Coima Manfredi Catella, l’architetto Stefano Boeri, l’ex assessore all’urbanistica Giancarlo Tancredi e altri.

Anomalie e conflitti d’interesse sì, ma nessuna prova di accordi corruttivi. Dopo sedici mesi la Procura deve così alzare le mani: gli arresti preventivi e le chat setacciate non hanno portato alla scoperta di alcun reato. Nessuna prova di accordo corruttivo, che era la tesi di questo filone di indagine sull’urbanistica milanese. Quel sistema di rapporti ravvicinati tra il sindaco, l’assessore all’urbanistica, il Ceo di uno dei colossi dell’immobiliare milanese, i componenti della commissione paesaggio che esaminava i progetti urbanistici. Questo filone d’indagine era parso fragile fin da subito, e oggi gli stessi pm che hanno indagato sono costretti ad ammetterlo.

La richiesta di archiviazione, basata anche sulle sentenze del Tribunale del Riesame che a luglio 2025 aveva annullato gli arresti e successivamente della Cassazione, dovrà nei prossimi giorni essere valutata dal giudice per le indagini preliminari, che salvo clamorose sorprese accoglierà la richiesta.

A giugno 2025 quelle imputazioni hanno terremotato l’urbanistica milanese, bloccato a catena oltre 200 cantieri, portato in carcere alcuni indagati, fatto dimettere l’assessore all’urbanistica, fatto vacillare la poltrona del sindaco. Quanto successo dice molto della differenza che dovrebbe esserci tra ipotesi giudiziarie e lotta politica.