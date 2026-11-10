Rilanciare la sanità pubblica si può: la legge della Cgil per rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale

Ieri sono state consegnate in Senato circa 400mila firme in sostegno della legge di iniziativa popolare per la difesa e il rafforzamento della sanità pubblica: aumentare il finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale dall’attuale 6% del PIL al 7,5%, destinando le risorse aggiuntive unicamente alle strutture pubbliche; cancellare il blocco delle assunzioni in tutto il comparto sanitario; aumentare gli stipendi di medici e infermieri; garantire la presenza di consultori pubblici in tutto il Paese; stabilire una convenzione tra medico del lavoro e ASL in modo che il professionista non dipenda dai datori di lavoro. Questi sono alcuni dei tanti punti presenti nella proposta di legge.

Ma proprio in questi giorni il Governo, nella legge di bilancio, ha ridotto ulteriormente il finanziamento reale al Servizio Sanitario Nazionale, regalando altri miliardi alla sanità privata, attraverso l’aumento dei rimborsi per le prestazioni effettuate, attraverso la distribuzione agli ultra settantacinquenni di bonus da spendere nel privato e con la riduzione della cifra che le aziende farmaceutiche dovranno restituire allo Stato.

L’ampia coalizione sociale che ha partecipato alla raccolta di firme, composta da oltre un centinaio di associazioni e dalla CGIL, ha annunciato che la sanità continuerà ad essere al centro delle prossime mobilitazioni.