Negoziati sull’Ucraina: da Abu Dhabi non arriverà la svolta

Le manovre militari dei Volenterosi dureranno tre giorni. Guidate da Francia e Gran Bretagna, coinvolgono altri otto Paesi europei tra cui Germania, Spagna, Olanda e un Paese extra UE, la Turchia, attenta agli equilibri nel Mar Nero. L’Italia non c’è. Il governo Meloni mantiene il distacco dalla coalizione. I quasi tremila militari sono il nucleo della Forza Internazionale che i Volenterosi vorrebbero schierare in Ucraina dopo la fine delle ostilità. Un contingente a garanzia della sicurezza di Kyiv. Mosca ha già detto più volte che non lo vuole perché è composto da truppe della Nato. Le manovre iniziano alla vigilia dei colloqui di Abu Dhabi, dove, insieme alle delegazioni degli USA, dell’Ucraina e della Russia, saranno presenti anche diplomatici europei dei Paesi del G4 (di cui fa parte anche l’Italia). Faranno la parte degli osservatori interessati. I negoziati saranno trilaterali: gli USA medieranno tra russi ed ucraini. C’è molta attesa per capire cosa metteranno sul tavolo gli americani e quanto le loro proposte siano vicine agli obiettivi del Cremlino. Il dialogo Trump e Putin è stato molto intenso nei giorni scorsi. C’è stata una cena alla Casa Bianca tra il presidente e Kirill Dmitriev, l’uomo che per il Cremlino tiene i contatti con gli USA; Jared Kushner, il genero di Trump, ha parlato di un piano in diversi punti che riguarda anche l’architettura della sicurezza europea. In realtà, si prevede una forte pressione da parte degli Stati Uniti sugli ucraini affinché accettino la cessione dei territori del Donbass, anche delle zone sotto il controllo di Kyiv. Soluzione inaccettabile per Zelensky. I russi non sembrano puntare su di un esito concreto dei colloqui. La delegazione è composta da uno storico, un ideologo del Cremlino e da militari. Il dialogo con Trump invoglia Putin a un’escalation della guerra, non a una sua rapida conclusione diplomatica.