Voto dei giovani e rivoluzione morale

È inquietante l’esito del sondaggio tra i giovani che nelle settimane scorse hanno manifestato in tantissime città: il 60 per cento non andrà a votare. La denuncia è chiara: non sono stati ascoltati da Governo e destre, che anzi han cercato di manipolare l’opinione pubblica confondendo artatamente scendere in piazza, spaccar vetrine, fantasmi islamisti; ma nemmeno hanno avvertito rispondenze dai partiti di centrosinistra che dicon di voler mandare a casa Meloni, ma non vanno oltre denunce e propositi generali: almeno per ora. Come recuperare quei giovani alla partecipazione politica è sfida pressante, vitale, ma ardua. La «fame di futuro» che i cartelli reclamavano in piazza ha scarse possibilità d’essere soddisfatta. Le arretratezze cumulate son note. Il Paese in Europa è all’ultimo posto in termini di “qualità del sistema educativo”, spesa totale per istruzione, pari opportunità, mobilità sociale. L’ascensore sociale è bloccato e addirittura per la prima volta dal dopoguerra le possibilità di arretrare sono superiori a quelle di un avanzamento. Quasi il 30 per cento dei nati tra il 1980 e il 1997 occupa posizioni lavorative inferiori a quelle dei genitori alla stessa età. La fuga di talenti all’estero, dove son riconosciuti per competenze, responsabilità, retribuzioni, prospettive rende il Paese più povero in termini di umanità, cultura, politica, oltreché economia: 160 miliardi investiti in istruzione e cure, che danno però frutti in Europa e in altre parti del mondo, non da noi. «La rivoluzione o sarà morale o non sarà affatto», scriveva a Emmanuel Mounier. Ecco, una classe politica onesta verso sé stessa, gli altri, il Paese, l’Europa potrà non arrossire né vergognarsi nel chiedere un voto ai giovani se saprà rischiare, giocarsi in prima persona, metterci la faccia, fare autocritica, assumersi le responsabilità proprie, rinunciare a proiezioni su inerzie d’altri e crisi internazionali, essere umile, realista, intellettualmente competente, trasparente, empatica. Insomma, per sperare di far scattare la scintilla d’un contatto coi giovani, bisogna smetterla di credere che basti accusare Meloni e i suoi di derive autoritarie/securitarie e aver coraggio di proporre una “rivoluzione”. La parola sarà forse presa come un regalo da destra destra e media-megafono e farà scattare il corto circuito del 9° decreto sicurezza. Ma se non si osa non si va avanti. Per contrastare ignoranza, arroganza, trumpismo passato in tintoria, interessi, revanche di post repubblichini bisognerà impegnarsi e spiegare che “rivoluzione personalista e comunitaria” di cui parla Mounier vuole dire: 1. mettere al centro la persona, la responsabilità, la libertà, i doveri soggettivi e nelle relazioni che crean solidarietà; 2. fare in modo che la persona sia messa in condizioni di giustizia sociale (lavoro, casa, famiglia, progressività fiscale, luoghi di aggregazione); 3. fissare al primo posto la morale sulla politica, perché nella trasformazione di cuore e mente si può cambiare il mondo. È una “rivoluzione” che realizza l’“ordine pubblico costituzionale”, ha bisogno di poliziotti per proteggerla non per manganellarla. I giovani chiedono verità e adulti credibili nel proporne la praticabilità, l’autorevolezza di chi recupera spirito di servizio della politica, persegue bene comune invece di narcisismi privati e pubblici interessati, usa cuore, testa, rispetto, fratellanza invece di violenza, squalifiche, sopraffazione, dominio sull’altro, connivenze con chi discrimina e con chi impunemente continua perseguitare un popolo come a Gaza e in Cisgiordania.