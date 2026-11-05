“Serve più politica per fronteggiare i grossi interessi privati”. Mario Calabresi a Radio Popolare

Mario Calabresi è stato ospite di Radio Popolare nella trasmissione “Tutto Scorre”. Il giornalista, uno dei candidati alle primarie del centrosinistra milanese, ha presentato la sua candidatura. “Solo una politica unita può fronteggiare i grossi interessi privati” ha detto intervistato da Massimo Bacchetta e Roberto Maggioni.

Il primo provvedimento che farebbe da sindaco è la nomina di un delegato al caldo per fronteggiare in modo interdisciplinare la crisi climatica

Sull’uccisione di suo padre il commissario Luigi Calabresi e dell’anarchico ingiustamente accusato della strage di piazza Fontana Giuseppe Pinelli, Calabresi ha detto: “Pinelli è stato una vittima innocente di una macchinazione, e oggi lo sappiamo, quando dal ministero dell’interno e dagli affari riservati le stragi neo fasciste le attribuivano agli anarchici. Milano e la sua storia è stata ferita da questo”. E ancora: “In piazza Fontana ha senso tenere entrambe le lapidi che ricordano la morte di Pinelli”.

Ascolta l’intervista integrale a Mario Calabresi qui

Il calendario delle interviste in programma per “Tutto Scorre”, in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30:

9 novembre – Lorenzo Pacini

11 novembre – Anna Scavuzzo