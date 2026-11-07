“Milano ha troppi turisti, investire in altri settori”. Lorenzo Pacini a Radio Popolare
Tasse di scopo, sicurezza sociale, stop overtourism, abbonamento annuale dei mezzi pubblici a 50€ per i lavoratori essenziali della città. Sono alcune delle proposte di cui ha parlato Lorenzo Pacini, uno dei candidati alle possibili primarie del centrosinistra, a Radio Popolare. Pacini è stato ospite di Massimo Bacchetta e Roberto Maggioni a “Tutto Scorre”.
Per Lorenzo Pacini Milano ha raggiunto il picco di turisti sostenibile, bisogna disinvestire sul turismo per investire sugli abitanti della città:
Quale sarebbe il primo provvedimento amministrativo se diventasse sindaco?
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Il calendario delle interviste in programma per “Tutto Scorre”, in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30:
11 novembre – Anna Scavuzzo