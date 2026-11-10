Da Slow Horses a The Diplomat, il ritorno delle spie

Nel panorama seriale contemporaneo, non sono tante le serie televisive che riescono a confermare il proprio successo per molte stagioni: le piattaforme streaming preferiscono lanciare titoli sempre nuovi, e spesso anche show di grande successo alla prima annata hanno faticato a riconfermare lo stesso pubblico negli anni successivi. C’è però qualche eccezione, e la più luminosa di tutte è indubbiamente Slow Horses, la serie di AppleTv con Gary Oldman giunta addirittura alla stagione numero 6, non solo con immutato consenso critico, ma anzi accrescendo i propri spettatori.

Un exploit meritatissimo, perché Slow Horses è in effetti un gioiello: di produzione britannica, tratta dai romanzi spionistici di Mick Herron (in Italia pubblicati da Feltrinelli), con l’attore premio Oscar nei panni dell’anziano agente segreto Jackson Lamb, che sotto l’aspetto trasandato e a tratti disgustoso cela una mente geniale e una grande esperienza che gli proviene dal lavoro sul campo durante la Guerra fredda. Nella sesta stagione, da poco conclusa, il racconto si articola come una lunga e molteplice fuga senza respiro, perché qualcuno – nello specifico, due killer quasi infallibili, un uomo e una donna che agiscono in coppia – prende a uccidere uno per uno tutti coloro che fanno o hanno fatto parte della “Slough House”, la sezione defilata dell’MI5 in cui vengono relegate le spie cadute in disgrazia.

Di Slow Horses si è parlato anche molto perché uno dei suoi protagonisti, il trentaseienne scozzese Jack Lowden, è arrivato alle fasi finali delle selezioni per il ruolo di James Bond nel nuovo film che verrà diretto da Denis Villeneuve: proprio in questi giorni si susseguono le notizie sul possibile successore di Daniel Craig nei panni di 007, e Lowden ha ricevuto l’endorsement del suo collega di set Oldman. Ogni stagione di Slow Horses si compone di sole sei puntate ed è tratta da uno (nell’ultimo caso, due) dei libri di Herron, viene girata a Londra e dintorni con un ottimo cast di eccellenze britanniche più o meno celebri (su cui spicca, accanto a Oldman, l’algida direttrice dell’MI5 incarnata da Kristin Scott Thomas): per tutti questi motivi e grazie a ottimi sceneggiatori, è una serie entusiasmante anche perché intelligente ed essenziale, di grande intrattenimento ma capace di prendere sempre sul serio lo spettatore, senza allungare il brodo né eccedere in spiegazioni inutili, con dialoghi affilati d’implacabile ironia.

Un’altra serie che, giunta alla quarta stagione, continua a godere di attenzioni di pubblico e critica è The Diplomat, su Netflix: qui la protagonista non è una spia ma un’ambasciatrice, per la precisione Kate Wyler, l’ambasciatrice statunitense a Londra. Ma a interpretarla c’è Keri Russell, che per tanti anni è stata la protagonista di una delle migliori serie di sempre, The Americans, dove interpretava una spia sovietica sotto copertura su suolo americano; e, in quanto ambasciatrice, il suo personaggio si trova costantemente coinvolto in macchinazioni d’intelligence e al centro di crisi geopolitiche molto contemporanee.

The Diplomat discende anche da The West Wing, la celebre serie creata da Aaron Sorkin che tra fine anni 90 e primi 2000 raccontò il dietro le quinte della Casa Bianca (è da poco tornata disponibile su Prime Video, se non l’avete mai vista il recupero è consigliato): era una sceneggiatrice di The West Wing la creatrice di The Diplomat, Debora Cahn, e ne ha approfittato per riunire sul set, come personaggi secondari, due acclamate star di quella serie, Allison Janney e Bradley Whitford (la prima ha anche vinto un Emmy per il ruolo).

The Diplomat si ispira nella scrittura e nel ritmo alle screwball comedy degli anni 40, con dialoghi veloci e trame romantiche che si intrecciano in un contesto iper professionale. Eppure, anche nella sua voluta leggerezza, è una delle tante serie d’oggi che parlano di spionaggio e geopolitca, e pare che non ce ne siano mai state così tante, neppure ai tempi della Guerra fredda o del post 11 settembre: oltre a Slow Horses e The Diplomat, anche Lioness, The Agency, Black Doves (di cui è appena arrivata su Netflix una seconda stagione), The Day of the Jackal, Una spia fra noi, PONIES, Mr. & Mrs. Smith, Teheran… l’elenco potrebbe continuare, e molte altre sono in lavorazione. Anche questo è un sintomo dell’instabilità dei tempi in cui viviamo.