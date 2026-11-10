Radio Free Alice: “What’s In Between” è l’album della settimana di Volume

Ci sono voluti quasi tre anni di attesa dai primi ep, ma alla fine il debutto sulla lunga distanza degli australiani Radio Free Alice è arrivato. Pubblicato il 30 ottobre 2026 per Atlantic Records, What’s In Between si candida a essere uno degli esordi indie rock più autentici di fine anno.

Il nome stesso scelto dal quintetto australiano racchiude una storia affascinante e un ponte ideale con l’Europa. Cresciuti a Sydney, i membri della band hanno scelto il nome omaggiando il loro negozio di dischi usati preferito a Darlinghurst. Quel negozio, a sua volta, era un omaggio diretto alla storica Radio Alice di Bologna, radio libera pirata che nel 1976 divenne il simbolo della controcultura e dei movimenti studenteschi in Italia. Un’eredità concettuale che va di pari passo con l’attitudine indipendente del gruppo.

Guidata dal frontman Noah Learmonth, la band, che si è trasferita a Melbourne, rielabora il post-punk e la New Wave anni ’80 senza cadere nella nostalgia ma sviluppando un suono originale. Il loro suono richiama le chitarre dei Cure, il tiro degli Strokes e i bassi dei New Order, la melodia degli Smiths ma il tutto è rinfrescato da una immediatezza a spontaneità moderna.

Prodotto da Peter Katis (Interpol, The National) ed Ewan Pearson, il disco scorre veloce tra ritmiche incalzanti e testi intriganti che raccontano storie o descrivono stati d’animo, specchio del difficile passaggio dai 20 ai 30 anni.

What’s In Between si rivela un esordio discografico maturo e coinvolgente, capace di unire sonorità incisive a una forte personalità artistica . I Radio Free Alice dimostrano che è ancora possibile fare del post-punk un veicolo di urgenza espressiva attuale, traducendo il disorientamento generazionale in un sound viscerale e trascinante.