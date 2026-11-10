“Nidi, verde, redistribuzione: così la crescita di Milano può arrivare a tutti”. Anna Scavuzzo a Radio Popolare

Nidi senza liste d’attesa, servizi per le famiglie, più verde curato e spazi pubblici gratuiti. Sono alcune delle priorità indicate dalla candidata alle primarie del centrosinistra Anna Scavuzzo. La vicesindaca è stata ospite della trasmissione di Radio Popolare Tutto Scorre.

Per Scavuzzo serve un nuovo equilibrio tra le diverse fasce sociali: “Dobbiamo chiedere di più a chi ha di più e dobbiamo integrare meglio chi ha di meno” ha detto intervistata da Massimo Bacchetta e Roberto Maggioni

Sulle primarie serve chiarezza, dice Scavuzzo, “anche Mario Calabresi si confronti con gli altri candidati”

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