“Nidi, verde, redistribuzione: così la crescita di Milano può arrivare a tutti”. Anna Scavuzzo a Radio Popolare
11 novembre 2026|Redazione
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Nidi senza liste d’attesa, servizi per le famiglie, più verde curato e spazi pubblici gratuiti. Sono alcune delle priorità indicate dalla candidata alle primarie del centrosinistra Anna Scavuzzo. La vicesindaca è stata ospite della trasmissione di Radio Popolare Tutto Scorre.
Per Scavuzzo serve un nuovo equilibrio tra le diverse fasce sociali: “Dobbiamo chiedere di più a chi ha di più e dobbiamo integrare meglio chi ha di meno” ha detto intervistata da Massimo Bacchetta e Roberto Maggioni
Sulle primarie serve chiarezza, dice Scavuzzo, “anche Mario Calabresi si confronti con gli altri candidati”
Ascolta l’intervista integrale qui
L’intervista integrale anche su Youtube
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