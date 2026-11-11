Strategia o mitomani, il Governo preso alla sprovvista dagli allarmi nelle scuole

“È più probabile una strategia che un mitomane”, dice il ministro Valditara. Quello della Difesa, Crosetto, pensa che possa essere o l’uno o l’altro; in ogni caso “nessun allarme, il rischio è inesistente”, aggiunge il ministro dell’Istruzione, che ha garantito poco fa che domani le scuole saranno tutte aperte.

Per quasi tutta la giornata il governo ha reagito all’allarme bomba arrivato in seimila scuole in maniera diversa, senza una linea esattamente comune, il che è anche il segno di quanto questi allarmi ripetuti — dai voli aerei alle scuole di oggi — trovino un governo impreparato rispetto alle risposte da dare su quali strumenti adottare e soprattutto su chi c’è dietro a tutto questo.

“C’è una strategia per generale allarme” [o generare allarme], fanno sapere fonti del governo nel primo pomeriggio, prima che da Palazzo Chigi partissero le telefonate di Giorgia Meloni ai leader dell’opposizione per invitarli domattina alle 8.30 a una riunione per fare il punto su questi allarmi. Tutti hanno risposto chiaramente che ci saranno; il tentativo da parte del governo è quello di affrontare in maniera unitaria, senza contrapposizioni politiche, questo fenomeno, spostando anche sull’opposizione la responsabilità della scelta nelle risposte da dare. Questo in un momento in cui le divisioni dentro la maggioranza e con l’opposizione su molti temi, tra cui quello della manovra economica e l’invio di armi all’Ucraina, sono evidenti.

Sul tema della cybersicurezza, dall’opposizione si sottolineano le scarse risorse per mettere a punto un sistema efficace; altri puntano sugli apparati di intelligence bloccati in una condizione di immobilità in questo momento dovuta, dicono i Cinque Stelle, alla competizione e rivalità tra Mantovano e Crosetto. Infine, per il ministro degli Esteri Tajani, il più convinto della dimensione europea di questi attacchi ibridi, il motivo degli allarmi sarebbe la posizione italiana di difesa anche militare dell’Ucraina.