Allarmi bomba nelle scuole. Dopo una giornata di caos, Meloni prova a metterci una pezza

Quasi all’ora di cena, quando migliaia di famiglie stavano decidendo con una certa preoccupazione che cosa fare questa mattina, è arrivato il video di Giorgia Meloni che ha come obiettivo quello di tranquillizzare l’opinione pubblica e dire che non c’è nessun pericolo concreto. Un video di due minuti, dove i concetti sono che questi messaggi non servono a colpire, ma solo a spaventare e che si vuole il caos. La paura non cambierà il calendario scolastico dei nostri figli, dice Giorgia Meloni.

Un video in prima persona anche per riportare a sé il controllo della vicenda dopo che per tutta la giornata i messaggi sono stati più disparati. “È più una strategia che un mitomane”, “può essere un mitomane”, “è colpa del nostro sostegno all’Ucraina”: queste le dichiarazioni che per ore sono arrivate dai ministri, quelli anche più di competenza rispetto alla vicenda. Da Meloni anche l’avvertimento che probabilmente messaggi così arriveranno ancora, “ma ci troveranno pronti”, assicura.

Una preparazione però che è ancora tutta da dimostrare e di cui oggi la stessa Meloni, insieme agli altri ministri, dovrà illustrare e condividere anche con l’opposizione. Più che i temi del carovita e la manovra economica, il messaggio di condivisione da parte di Meloni sulle prossime mosse arriva su questo tema, quasi a cercare una responsabilità comune rispetto ad un quadro di allarme ancora difficile da decifrare.

Tra poco, la riunione a Palazzo Chigi. Ci saranno tutti e prima di questo, la richiesta arrivata dalle opposizioni è stata anche quella di spiegare in Parlamento cosa si sta facendo e quali misure a livello di cybersicurezza il governo vuole mettere in campo.