Deserti mediatici, il rischio arriva in Europa: se ne parla al convegno di Radio Popolare

L’editore del New York Times è stato protagonista di uno spot sui podcast che non invita ad abbonarsi, ma a sostenere qualsiasi testata che faccia giornalismo investigativo serio, «in particolare il vostro giornale locale».

Come scrive Le Monde, il fatto che il capo di uno dei quotidiani più potenti al mondo lanci un simile appello dice molto sulla profondità della crisi.

La stampa locale è per natura più consensuale, perché si occupa di questioni concrete che uniscono. Quando scompare, a sostituirla sono gli algoritmi, e non è la stessa cosa.

Negli Stati Uniti dal 2005 sono scomparsi oltre 3.200 giornali, soprattutto locali. Ne sono derivati elezioni amministrative senza dibattito e una polarizzazione portata all’estremo.

Il rischio esiste anche in Europa, perché il deserto mediatico sta avanzando in numerosi Paesi.

I think tank, come la Fondazione francese Jean Jaurès, che sarà presente al convegno di Radio Popolare, invitano la politica a fare la sua parte per preservare un’informazione affidabile in un’epoca di complottismo e disinformazione.

Secondo la loro ricerca, il legame tra consumo mediatico e futuro della democrazia è quasi naturale: chi si informa partecipa di più alla vita del proprio comune ed è più legato ai valori democratici.